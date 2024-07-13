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情侶吃迴轉壽司「筷子當髮簪」插頭！超噁畫面眾怒：誰知幾天沒洗

▲一名網友指出，她在知名連鎖迴轉壽司店用餐時，竟目睹隔壁桌女客人將店內筷子「當髮簪」盤髮，超噁畫面曝光立即引起熱議。（圖／翻攝自Threads）
▲一名網友指出，她在知名連鎖迴轉壽司店用餐時，竟目睹隔壁桌女客人將店內筷子「當髮簪」盤髮，超噁畫面曝光立即引起熱議。（圖／翻攝自Threads）

記者賴禹妡／綜合報導

近年台灣食安問題頻傳，民眾對於食物品質越來越重視。然而近日一名網友指出，她在知名連鎖迴轉壽司店用餐時，竟目睹隔壁桌女客人將店內筷子「當髮簪」盤髮，該女子頭插筷子的畫面也隨之曝光，讓不少人直呼噁心，「誰知道她幾天沒洗頭！」

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一名網友昨（12）日在社群平台Threads上發文，她表示在知名連鎖迴轉壽司用餐時，竟目睹隔壁桌客人將店內筷子當成髮簪，插在後腦勺盤住整頭長髮，一旁的男伴還拿起手機拍下照片，讓原PO忍不住怒轟「真的有夠噁心！」

▲（圖／翻攝自Threads）
▲原PO在知名連鎖迴轉壽司用餐時，竟目睹隔壁桌客人將店內筷子當成髮簪，插在後腦勺盤住整頭長髮，一旁的男伴還拿起手機拍下照片。（圖／翻攝自Threads）
貼文一出，許多網友直呼超沒水準，「筷子是用來吃飯的，不是用來當髮叉的」、「開壽司店的，是不是都水逆」、「誰知道她幾天沒洗頭」、「是不是以後都要自備餐具了」。也有不少人建議原PO向店員投訴，或是向官方反應，「這種行為不可取啊。」

事實上，台灣壽司郎6月20日才傳出一名女學生帶寵物「守宮」入店用餐，沒想到她竟將守宮放在一桌壽司中間的醬油盤裡，還拍攝照片並上傳網路，引來大批民眾撻伐。而台灣壽司郎也發聲明指出，雖然該消費者已致歉，但仍會對其提起民事訴訟，目的在於強調食品安全及用餐環境規範配合之重要性。

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