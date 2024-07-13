與大S官司持續燒！汪小菲痛罵法官宣判：憑什麼？和解卡關原因曝
今年5月份閃婚女友馬筱梅的汪小菲，過去曾和大S有過一段婚姻，兩人育有1子1女，不過婚姻卻在邁入第11年時宣告破局，而後汪小菲與大S多次因為贍養費用的問題開槓，甚至互控對方出軌、家暴等醜聞，頻登新聞版面，目前兩人的離婚官司仍在進行中。另外，汪小菲近日也在微博上開直播，控訴法官為何不允許他和家人在北京見面，不僅怒吼：「憑什麼？」甚至情緒失控對法官開砲：「心裡有沒有愧？」由此可見，汪小菲與大S之間談不成和解的關鍵原因就是因為「家人」。
記者施以慧／綜合報導
事實上，汪小菲雖然目前3案纏身，不僅與大S之間因為家人的「照顧扶養」及「是否定居北京」等等的問題無法達成共識，其中大S孩控告汪小菲積欠她7000萬台幣的贍養費未支付。
不只如此，過去大S的媽媽曾出借上億台幣給汪小菲作為創業使用，甚至掛名擔任汪小菲公司的承租保證人，但汪小菲現在不願還款，也不願撤下大S母親保證人的身分，這也意味著，若是汪小菲未來繳不起租金，大S母親恐擔上不小的責任。
而近日汪小菲在直播時控訴法官，指出法官不允許他和家人在北京相聚，只能在海外或是台灣，讓他不滿開砲：「憑什麼？」汪小菲也透露自己不想去其他地方，只想帶著家人到西安或是北京，汪小菲還情緒失控怒罵法官：「心裡有沒有愧？」可見汪小菲與大S之間的風波仍在持續延燒中。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110