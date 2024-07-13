面試「最地雷行為」曝光！資深HR揭答案：許多Z世代真的不懂
每年暑假也意味著許多畢業生踏入社會，開始在職場找尋工作。面試問題百百種，要注意的事情千頭萬緒，對此，國外有位資深HR透露，她發現現在許多年輕的Z世代求職者，在面試時所能犯下的最大錯誤就是「著裝」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，人力公司「Career Group Companies」的副總裁拉文（Emily Levine）於2010年就開始從事人資工作，10幾年來她早已見過各式各樣的求職者，但拉文透露，自己一些最怪異的面試經驗幾乎都是近年遇見，越來越多年輕的Z世代似乎不太了解面試禮儀。
拉文認為，年輕求職者在面試時所能犯下的最大錯誤就是「著裝」，拉文舉例表示，近年許多工作會透過遠端視訊連線面試，或許因為如此，有的求職者甚至會躺在床上連線，還有求職者下半身沒穿衣服，或是穿著浴袍就進行連線面試。
拉文直言，這類求職者幾乎相當於在面試一開始時就已經出局。拉文建議，即使視訊連線面試，也應該挑選適當地方，最好能在辦公桌前或是背景能夠反映專業的地方，不然至少也要保持乾淨，或者套用視訊軟體的制式背景，都比躺在床上或浴室要好。
而在穿著上，拉文表示通常取決於面試的行業而定，比較正式的行業就得穿西裝打領帶，比較注重創意的行業可以不用那麼拘謹，但還是要選擇能夠展現個人特色與專業的服裝，即使是視訊連線，確保上半身與下半身都有穿衣服，也是最基本的標準。