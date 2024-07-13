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溫網／Krejcikova擊敗Paolini首度封后　奪生涯第二座大滿貫冠軍

▲2024年溫網女單決賽，捷克好手Barbora Krejcikova歷經三盤大戰，擊敗義大利球星Jasmine Paolini，生涯首度全英俱樂部封后，也是生涯第2座大滿貫冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年溫網女單決賽，捷克好手Barbora Krejcikova歷經三盤大戰，擊敗義大利球星Jasmine Paolini，生涯首度全英俱樂部封后，也是生涯第2座大滿貫冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

溫網女單決賽今（13）日晚間9點登場，義大利28歲球星Jasmine Paolini與捷克好手Barbora Krejcikova於中央球場爭奪生涯第一座溫網冠軍，經過將近2小時的三盤大戰，Krejcikova終於一舉掄元，最終以6：2、2：6、6：4贏得生涯首座溫網冠軍，也收穫生涯第二座大滿貫冠軍。

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對於Paolini來說，今年是她的突破之年。雖然她在法網不敵Iga Swiatek，但這位義大利好手在溫網再接再厲，在4強上演「讓一追二」的逆轉勝，生涯第二度闖進大滿貫決賽；Krejcikova也同樣展現韌性，在4強對陣Elena Rybakina克服一盤落後，首度闖進溫網決賽，將要力拚2021年法網之後的生涯第二座大滿貫冠軍。

值得注意的是，兩位選手過去僅交手過一次，而且已是2018年澳網資格賽，當時Krejcikova以6：2、6：1直落二淘汰Paolini。從世界排名來看，目前Paolini排名第7，Krejcikova則排名第28位。

此戰Paolini在第一盤開局就遭破發而陷入1：3落後，第5局Krejcikova二度破發對手，並在接下來保住發球局，僅花了36分鐘，就以6：2率先開張。

第二盤Paolini終於進入狀態，連保帶破取得3：0領先，之後雙方互相保住發球局，關鍵第8局Paolini掌握局點成功破發，以6：2扳回一城。

決勝盤前6局雙方都順利保住發球局，直到第7局戰況出現變化，Krejcikova把握破發拿下，成為本場比賽的最大關鍵，第10局雙方激戰，Krejcikova終於在第3個賽末點拿下比賽，以6：4勝出，個人首度在全英俱樂部封后。

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