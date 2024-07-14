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圖齊為中華隊帶來新體系、新思維　劉錚盼延續：不只為了一個盃賽

▲在中華男籃新任總教練義大利籍的圖齊（Gianluca Tucci）的領軍下，中華隊球員被更靈活的使用，賀丹就在今天的比賽中打到五號。（圖／中華籃協提供）
▲在中華男籃新任總教練義大利籍的圖齊（Gianluca Tucci）的領軍下，中華隊球員被更靈活的使用，賀丹就在今天的比賽中打到五號。（圖／中華籃協提供）

記者黃建霖/新北報導

中華男籃新任總教練義大利籍的圖齊（Gianluca Tucci），在這次威廉瓊斯盃執教中華藍隊，他在這一次盃賽的任務是將自己的戰術理念傳達給這些他需要長期配合的國家隊主力，另外他需要建立一套長期有效的體系，讓中華隊在國際賽事上能打出突破性的成績。在今天對日本的比賽中，可以看出他帶來一些新思維，特別是在防守端，球隊還需要時間去吸收它。

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過去的中華男籃長期缺乏一個正式而持久的系統，這是因為大部分的國際賽事都是任務指揮式的，很多時候只是湊齊國內菁英，然後給予他們相當的自由度，打法上有很多機遇戰式的個人發揮。

這次找來圖齊擔任國家隊教練，一個很重要的原因就是要讓他重整體系，而且建立國家隊的延續性。以今天瓊斯盃對戰日本男籃的比賽來看，我們在進攻端並沒有看到太多新東西，球隊仍然很依賴陳盈駿進行通盤組織，並且在他下場時出現一些球權停滯的情況，整體進攻表現並不穩定。

▲在中華男籃新任總教練義大利籍的圖齊（Gianluca Tucci）的領軍下，中華隊球員被更靈活的使用，賀丹就在今天的比賽中打到五號。（圖／中華籃協提供）
▲圖齊教練認為賀丹可以打2-5號，稱讚他是一名多面手型的球員。（圖／中華籃協提供）
圖齊不拘泥位置　靈活安排對位

不過在防守端，圖齊帶來了一些新的思維，最基本的就是強化現代籃球的觀念，要求確實對位、對持球者施壓。並且他認為在每一場比賽中挑選適合的對位，比起死板的要求位置的高度和體型更重要。

在對日本的這場比賽，賀丹和賀博在防守端被更機動性的使用，被球迷所期待的外籍中鋒吉爾貝克，只打了11分鐘。這是因為日本隊使用空間型內線，木林優是一名投射威脅大於攻擊內線的球員，而賀家兄弟的移動能力，可以幫助中華藍更好的對位日本隊的射手，不給他們有掌握掩護後稍縱即逝空檔的機會。

圖齊表示，賀博是很棒的雙能衛，他可以打1號、也可以打2號，即使是在今天自己也將他放在後場，希望保持他能保持比賽節奏；但賀丹比較不同，教練認為他可以打2-5號，他是一名多面手型的球員，「今天他是打5號，這是因為球隊需要他這樣被使用，明天他可能就打2號了，我不能確定。他可以做很多事情，作為他的教練，擁有一名可以打多個位置的球員是一種奢侈。」

圖齊體系仍待建立　劉錚盼有延續性

陳盈駿透露，圖齊這兩周丟了很多新的戰術思維，帶來一些很豐富的東西，最重要的核心元素還是強調團隊籃球，球員之間如何去合作配合，「今天我們沒有做得非常好，因為我們的陣容被打亂了，但有靠著防守贏下來。教練強調對球壓迫，還有籃板也很要求。他希望打造最強中華隊，我們也還在吸收適應。」

身為團隊老大哥，劉錚認為最重要的仍是如何延續，如果這套系統有用，那是不是可以成為一套長期使用的體系？「圖齊教練給球隊帶來不一樣的視野，讓我們思考在傳統籃球思維上可以做哪些變化？評估我們的身材優勢要怎麼去發揮出來？我們正在慢慢變好當中，但是要延續下去，不是僅僅只為了一個盃賽。」

▲中華藍隊總教練這次由義大利籍的圖齊（Gianluca Tucci）擔任，他表示這一屆賽事有兩大目標，第一是整合戰力為接下來的亞洲盃資格賽做準備，另外就是要榮耀瓊斯盃。（圖／記者黃建霖攝）
▲中華藍隊總教練這次由義大利籍的圖齊（Gianluca Tucci）擔任，他表示這一屆賽事有兩大目標，第一是整合戰力為接下來的亞洲盃資格賽做準備，另外就是要榮耀瓊斯盃。（圖／記者黃建霖攝）

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