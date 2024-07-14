圖齊為中華隊帶來新體系、新思維　劉錚盼延續：不只為了一個盃賽

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這次找來圖齊擔任國家隊教練，一個很重要的原因就是要讓他重整體系，而且建立國家隊的延續性。以今天瓊斯盃對戰日本男籃的比賽來看，我們在進攻端並沒有看到太多新東西，球隊仍然很依賴陳盈駿進行通盤組織，並且在他下場時出現一些球權停滯的情況，整體進攻表現並不穩定。
圖齊不拘泥位置 靈活安排對位
不過在防守端，圖齊帶來了一些新的思維，最基本的就是強化現代籃球的觀念，要求確實對位、對持球者施壓。並且他認為在每一場比賽中挑選適合的對位，比起死板的要求位置的高度和體型更重要。
在對日本的這場比賽，賀丹和賀博在防守端被更機動性的使用，被球迷所期待的外籍中鋒吉爾貝克，只打了11分鐘。這是因為日本隊使用空間型內線，木林優是一名投射威脅大於攻擊內線的球員，而賀家兄弟的移動能力，可以幫助中華藍更好的對位日本隊的射手，不給他們有掌握掩護後稍縱即逝空檔的機會。
圖齊表示，賀博是很棒的雙能衛，他可以打1號、也可以打2號，即使是在今天自己也將他放在後場，希望保持他能保持比賽節奏；但賀丹比較不同，教練認為他可以打2-5號，他是一名多面手型的球員，「今天他是打5號，這是因為球隊需要他這樣被使用，明天他可能就打2號了，我不能確定。他可以做很多事情，作為他的教練，擁有一名可以打多個位置的球員是一種奢侈。」
圖齊體系仍待建立 劉錚盼有延續性
陳盈駿透露，圖齊這兩周丟了很多新的戰術思維，帶來一些很豐富的東西，最重要的核心元素還是強調團隊籃球，球員之間如何去合作配合，「今天我們沒有做得非常好，因為我們的陣容被打亂了，但有靠著防守贏下來。教練強調對球壓迫，還有籃板也很要求。他希望打造最強中華隊，我們也還在吸收適應。」
身為團隊老大哥，劉錚認為最重要的仍是如何延續，如果這套系統有用，那是不是可以成為一套長期使用的體系？「圖齊教練給球隊帶來不一樣的視野，讓我們思考在傳統籃球思維上可以做哪些變化？評估我們的身材優勢要怎麼去發揮出來？我們正在慢慢變好當中，但是要延續下去，不是僅僅只為了一個盃賽。」