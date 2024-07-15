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打破長榮航空獨家經營！4大航空競飛西雅圖　專家揭背後誘因

▲西雅圖城市景觀中，最高的建築就是太空針塔。（圖／shutterstock）
▲西雅圖城市景觀中，最高的建築就是太空針塔。（圖／shutterstock）

記者許若茵／台北報導

1993年長榮航空開航西雅圖航線以來，獨家經營多年，直到今（2024）年，達美航空、中華航空、星宇航空接連宣布加入西雅圖航線，一口氣多了3家航空公司競爭，為何西雅圖變得如此炙手可熱？

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長榮航空從1993年開航西雅圖以來，獨家經營多年，目前維持每天1班，暑假旺季期間，增飛每週3班，華航在2004年至2008年時曾飛過西雅圖，但2008年9月起宣布停飛，此後台灣僅剩長榮航空直飛西雅圖，不過就在今年，一口氣倍增多家航空競爭，達美航空自6月7日起每天1班直飛西雅圖，華航自7月14日每週5班直飛西雅圖，星宇航空也自8月16起每週3班直飛西雅圖。

究竟西雅圖有何吸引力，讓4家航空公司如此競爭搶飛？朝陽科大飛航系主任盧衍良指出，這條航線的目標族群在於美籍與亞裔人士，美籍人士來台，或是轉機到東南亞地區、亞裔人士往返於北美到東南亞地區，也包含一些台籍人士的台美移動需求，但主要的著眼市場還是在外籍人士以台灣作為中途站的搭機模式。

盧衍良解釋，主因東南亞直飛北美的航程較長，多一個中途轉機雖然時間被拉長，但對於長時間搭機無法有效舒展筋骨的疲勞度改善，多少有些助益，再加上總體機票價格上的誘因，所以存在這樣的市場。

尊榮國際旅行社產品總監、品保協會美加線制價委員李英明分析，過去要前往洛磯山脈時，只能透過溫哥華前往，但過去往溫哥華僅有長榮航空的航班，機位供不應求，後來就不提供團體機位，以及西雅圖是許多科技中心總部，華人比例越來越高，有商務需求，且雖然西雅圖本身並非真正的旅遊資源豐富城市，不過地理位置巧妙，在美加邊界上，可延伸到黃刀鎮等地看極光，有其潛在的商機。

從旅行業的角度來看，雄獅旅遊協理朱柏安分享，多家航空公司加入西雅圖航線，讓從台灣前往北美洲的路徑更開闊，供給大幅增加，西雅圖可以成為北美洲的中繼站，往北前往加拿大、往南美國加州，甚至延伸到美國中部或東部，對於現今北美需求暢旺的狀況下，3家航空公司加入，無疑是讓消費者更有機會能夠前往北美洲旅遊。
 

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