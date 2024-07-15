打破長榮航空獨家經營！4大航空競飛西雅圖　專家揭背後誘因

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究竟西雅圖有何吸引力，讓4家航空公司如此競爭搶飛？朝陽科大飛航系主任盧衍良指出，這條航線的目標族群在於美籍與亞裔人士，美籍人士來台，或是轉機到東南亞地區、亞裔人士往返於北美到東南亞地區，也包含一些台籍人士的台美移動需求，但主要的著眼市場還是在外籍人士以台灣作為中途站的搭機模式。
盧衍良解釋，主因東南亞直飛北美的航程較長，多一個中途轉機雖然時間被拉長，但對於長時間搭機無法有效舒展筋骨的疲勞度改善，多少有些助益，再加上總體機票價格上的誘因，所以存在這樣的市場。
尊榮國際旅行社產品總監、品保協會美加線制價委員李英明分析，過去要前往洛磯山脈時，只能透過溫哥華前往，但過去往溫哥華僅有長榮航空的航班，機位供不應求，後來就不提供團體機位，以及西雅圖是許多科技中心總部，華人比例越來越高，有商務需求，且雖然西雅圖本身並非真正的旅遊資源豐富城市，不過地理位置巧妙，在美加邊界上，可延伸到黃刀鎮等地看極光，有其潛在的商機。
從旅行業的角度來看，雄獅旅遊協理朱柏安分享，多家航空公司加入西雅圖航線，讓從台灣前往北美洲的路徑更開闊，供給大幅增加，西雅圖可以成為北美洲的中繼站，往北前往加拿大、往南美國加州，甚至延伸到美國中部或東部，對於現今北美需求暢旺的狀況下，3家航空公司加入，無疑是讓消費者更有機會能夠前往北美洲旅遊。