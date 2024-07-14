快訊／六福村水樂園傳意外！男遊客濺血送醫　目擊者：很大一聲蹦

待在家不開冷氣！老翁「體溫飆43度」險熱死　醫開大招救回一命

▲一名70多歲男子因為家中未開冷氣，3天前出現虛弱、食欲不振，直到失去意識後送急診後，肛溫經高達攝氏43.1度。（示意圖／取自pixabay）
▲一名70多歲男子因為家中未開冷氣，3天前出現虛弱、食欲不振，直到失去意識後送急診後，肛溫經高達攝氏43.1度。（示意圖／取自pixabay）

記者張志浩／綜合報導

台灣夏天真的太熱，對一般民眾而言，冷氣幾乎是救命家電，不過卻有一名70多歲男子因為家中未開冷氣，3天前出現虛弱、食欲不振，直到失去意識後送急診後，肛溫經高達攝氏43.1度，三軍總醫院中暑防治中心收治後立刻透過傳導、對流、蒸發的「三合一降溫法」才救回一命。

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛福部統計，7月開始後，因熱傷害就診統計人次已突破450次，而三軍總醫院近日接連處理3例中暑個案，其中一位患者年齡70多歲，本身患有糖尿病及高血壓等慢性病，雖然長期待在家中無外出，但室內不開冷氣，反而導致自己悶熱到中暑。

三總中暑防治中心顧問朱柏齡表示，當熱傷害發生時，迅速有效的降溫是提高存活率的關鍵，三總中暑防治中心常使用「傳導、對流、蒸發三合一降溫法」，大部分病人體溫都能在30分鐘內，降至攝氏38.5度。

炎炎夏天中暑怎麼辦？如何緩解？怎麼預防？通通報你知
▲當熱傷害發生時，迅速有效的降溫是提高存活率的關鍵，若無法在半小時內降至攝氏40度以下，死亡率極高。（圖／NOWnews資料照）
中暑病人從高溫昏倒當下，體溫若無法在半小時內降至攝氏40度以下、3小時內降至攝氏38.5度以下，死亡率極高，對此朱柏齡說明，如果只在患者的鼠蹊部、腋窩、頸部放冰袋，通常只能輔助降溫，這時就需透過「蒸發對流法」，往全身皮膚噴水，配合電扇才能加速降溫，此外，中暑導致的高溫使用「退燒藥並無效」，反而釀成肝衰竭併發症風險提高。

除了緊急送醫外，朱柏齡也針對搶救中暑病患提出幾個注意事項。

1、中暑的併發症及死亡率和高溫程度及持續時間有明顯相關性。
2、迅速有效的降溫可大大減少併發症，提高存活率。
3、以泡冰水或冷水等傳導降溫法，效果最好，每分鐘降溫0.2至0.35度，其次為對流蒸發法，即全身皮膚噴水，加上電扇吹，每分鐘降溫0.1度。
4、三軍總醫院急診室及中暑防治中心使用傳導、對流、蒸發三合一降溫法，大部分病人在30分鐘內降至38.5度。
5、中暑高體溫用退燒藥無效，反而增加肝衰竭併發症的風險。
6、只在鼠蹊部、腋窩、頸部放冰袋只是輔助降溫法，須加上蒸發對流法（全身皮膚噴水加電扇吹），才能加速降溫。 
7、中暑病人，從高溫昏倒那刻開始，若不能在半小時內降至40度以下，3小時內降至38.5度以下，其死亡率極高。



36度高溫烤全台！熱傷害「4大前兆」一定要注意：不出門也會中暑

太麻里飆40度極端高溫！小心熱傷害：致死率30%　醫曝3狀況要洗腎

高溫警報！夏天「穿黑衣」易中暑？醫曝熱傷害4重點：關鍵在材質

高溫飆36度！熱傷害翻1倍　國健署：「6類人」小心、這時間別出門

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載