待在家不開冷氣！老翁「體溫飆43度」險熱死　醫開大招救回一命

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三總中暑防治中心顧問朱柏齡表示，當熱傷害發生時，迅速有效的降溫是提高存活率的關鍵，三總中暑防治中心常使用「傳導、對流、蒸發三合一降溫法」，大部分病人體溫都能在30分鐘內，降至攝氏38.5度。
中暑病人從高溫昏倒當下，體溫若無法在半小時內降至攝氏40度以下、3小時內降至攝氏38.5度以下，死亡率極高，對此朱柏齡說明，如果只在患者的鼠蹊部、腋窩、頸部放冰袋，通常只能輔助降溫，這時就需透過「蒸發對流法」，往全身皮膚噴水，配合電扇才能加速降溫，此外，中暑導致的高溫使用「退燒藥並無效」，反而釀成肝衰竭併發症風險提高。
除了緊急送醫外，朱柏齡也針對搶救中暑病患提出幾個注意事項。
1、中暑的併發症及死亡率和高溫程度及持續時間有明顯相關性。
2、迅速有效的降溫可大大減少併發症，提高存活率。
3、以泡冰水或冷水等傳導降溫法，效果最好，每分鐘降溫0.2至0.35度，其次為對流蒸發法，即全身皮膚噴水，加上電扇吹，每分鐘降溫0.1度。
4、三軍總醫院急診室及中暑防治中心使用傳導、對流、蒸發三合一降溫法，大部分病人在30分鐘內降至38.5度。
5、中暑高體溫用退燒藥無效，反而增加肝衰竭併發症的風險。
6、只在鼠蹊部、腋窩、頸部放冰袋只是輔助降溫法，須加上蒸發對流法（全身皮膚噴水加電扇吹），才能加速降溫。
7、中暑病人，從高溫昏倒那刻開始，若不能在半小時內降至40度以下，3小時內降至38.5度以下，其死亡率極高。