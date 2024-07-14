Red Velvet瑟琪高雄爆爭議！「跟經紀人換鞋」遭炎上 她道歉了
南韓女團Red Velvet昨（13）日為了《K-Mega Concert in Kaohsiung》在高雄巨蛋錄影，12日就先抵達小港機場，吸引大批粉絲圍觀，卻也爆發一些爭議。成員瑟琪被發現與經紀人換布鞋穿，經紀人腳上的布鞋變成高跟鞋，此舉竟引發南韓網友謾罵，質疑是在霸凌經紀人，瑟琪也為此道歉了。
記者薛羽彤／綜合報導
瑟琪12日從韓國出發搭機時，被捕捉到腳上踩著高跟鞋，抵達高雄小港機場後，腳上的高跟鞋卻變成布鞋，原以為是她自己帶鞋子換，但有眼尖的網友發現，這雙鞋其實是經紀人的鞋，而經紀人腳上穿著瑟琪的高跟鞋，遭疑霸凌工作人員，還因此登上南韓娛樂頭條。
據悉瑟琪是因為腳不舒服，才跟對方換鞋，卻遭到韓國網友砲轟，對此，她也在社群上發文道歉，「最近因為練習，腳上出現水泡、傷口的狀況。因為我在機場穿的鞋子，鞋跟沒有很高，所以我本來以為沒事，我不小心沒多帶到運動鞋。」沒想到卻越走越艱難，於是經紀人提議「要不要換鞋穿」。
瑟琪對於此舉感到抱歉，「由於我的腳很痛，又想不到其他方法，似乎就在那瞬間做出錯誤判斷，很抱歉讓大家失望。對於經紀人可能因為此事而內心受傷，我內心只有抱歉。已經私下跟經紀人道歉，往後我會更小心注意，不要再重蹈覆轍。」讓台灣粉絲看了好心疼。瑟琪因為換鞋遭到韓國網友炎上，PTT上台灣網友傻眼表示，「這也可以吵，真的吃飽太閒」、「粉絲就喜歡胡思亂想，還要自己偶像道歉。」