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川普造勢遇襲最新傷勢曝！會場連傳4聲槍響釀1死　槍手已遭擊斃

▲美國前總統川普在造勢活動遇襲，右耳及右臉有明顯血跡。後續競選團隊表示，目前川普很安全、無大礙。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普在造勢活動遇襲，右耳及右臉有明顯血跡。後續競選團隊表示，目前川普很安全、無大礙。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國前總統川普13日在賓夕法尼亞州的造勢活動上演說時，突然遭到襲擊，現場響起數聲爆裂聲。川普隨後被特勤人員護送下台搭車離開，川普右耳和右臉都能見到明顯血跡。特勤局和川普競選團隊後續表示，川普沒事，已送至醫院治療。目前美國總統拜登已經聽取了相關簡報。

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綜合外媒報導，川普13日在賓州造勢會場上發表演說，但才剛開始沒幾分鐘，現場就響起了數聲疑似槍響的爆裂聲。從現場的影片可以看到，在聲響傳出後，川普隨即摀住耳朵並蹲下，一旁的隨扈以及特勤人員衝上台要川普趴下躲避。

後續川普在特勤人員護送上車前，高舉右手，並高喊「戰鬥！戰鬥！」，彰顯自己沒有大礙。

特勤局發言人在社群平台X（舊稱推特）上表示，「目前特勤局已經採取保護措施，前總統很安全。」並稱目前已經在進行積極調查，有進一步消息，將會立即公布。

川普的競選陣營發言人發表聲明說，川普沒事，目前正在當地一家醫療機構接受檢查。川普競選團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）表示，「川普感謝執法部門和急救人員在這令人髮指的行為中迅速採取行動。」

隸屬於美國廣播公司（ABC）的賓州當地電視台WTAE-TV引述巴特勒縣地方檢察官戈德芬格（Richard Goldfinger）的說法，這起攻擊據信造成一名觀眾死亡，此外還有一名觀眾受傷，傷勢嚴重。

《CNN》引述特勤局消息人士說法，槍手已經在被特勤局人員擊斃，此外有一名觀眾在此事件當中喪生。目前官方未公布槍手犯案動機。

在攻擊事件發生之後，造勢會場隨即關閉，現場的椅子凌亂，舞台周圍拉起了黃色警戒線。有目擊者表示，當下聽到了4聲「砰、砰、砰」的槍響。

白宮表示，目前美國總統拜登已經收到了這起事件的初步簡報。

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