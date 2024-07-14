川普造勢遇襲最新傷勢曝！會場連傳4聲槍響釀1死　槍手已遭擊斃

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後續川普在特勤人員護送上車前，高舉右手，並高喊「戰鬥！戰鬥！」，彰顯自己沒有大礙。
特勤局發言人在社群平台X（舊稱推特）上表示，「目前特勤局已經採取保護措施，前總統很安全。」並稱目前已經在進行積極調查，有進一步消息，將會立即公布。
川普的競選陣營發言人發表聲明說，川普沒事，目前正在當地一家醫療機構接受檢查。川普競選團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）表示，「川普感謝執法部門和急救人員在這令人髮指的行為中迅速採取行動。」
隸屬於美國廣播公司（ABC）的賓州當地電視台WTAE-TV引述巴特勒縣地方檢察官戈德芬格（Richard Goldfinger）的說法，這起攻擊據信造成一名觀眾死亡，此外還有一名觀眾受傷，傷勢嚴重。
《CNN》引述特勤局消息人士說法，槍手已經在被特勤局人員擊斃，此外有一名觀眾在此事件當中喪生。目前官方未公布槍手犯案動機。
在攻擊事件發生之後，造勢會場隨即關閉，現場的椅子凌亂，舞台周圍拉起了黃色警戒線。有目擊者表示，當下聽到了4聲「砰、砰、砰」的槍響。
白宮表示，目前美國總統拜登已經收到了這起事件的初步簡報。
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