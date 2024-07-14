昔挑戰「1週只吃7-11」爆紅！澳洲30歲YTR驚傳驟逝 家屬證實噩耗
澳洲知名YouTuber亞莉克絲（Alex）經營YouTube頻道「Pretty Pastel Please」，影片題材圍繞各種開箱和挑戰，2019年她到日本拍攝「1週只吃7-11食物」的影片爆紅，日前她的官方帳號宣布噩耗，證實她已經於今年6月離世，享年30歲，至於死因並未公開。
記者薛羽彤／綜合報導
亞莉克絲2019年前往日本旅遊，拍攝「1週只吃7-11食物」的題材，影片創下424萬次觀看次數。本月5日她的社群同步更新貼文，公開她過世的消息，照片是她與寵物鸚鵡的合照，上面生卒年寫著「1993年9月到2024年6月」。而她的頻道最新影片停留在5月21日，距離她過世僅一個月的時間。
亞莉克絲的死因雖然沒有公開，但聲明文中提到，「她的離世對所有認識她的人來說是突然的，令人意想不到的、令人毀滅。」根據英國《獨立報》指出，亞莉克絲生前長期遭受網路霸凌，2022年12月時她曾公開表態，自己不擅長消化酸民批評，直言「只要有一個人說不喜歡我，我就會忘掉之前看過的1000則正面評論。」並且呼籲大家可以更友善一些。
※【NOWnews 今日新聞
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