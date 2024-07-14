林士傑遭槍殺案！口罩男複訊後「無保飭回」 南檢：缺乏明確事證
台南市漁會理事長林士傑遭槍殺一案，本月12日，警方循線於高雄仁武區、逮捕疑似涉案的27歲張姓「口罩男」，但台南檢方複訊後認為，目前尚乏明確事證，可證明張男有涉案，因此將他無保飭回，並限制住居、出境、出海。
記者林盈君／綜合報導
據了解，本月8日清晨，林士傑於自家門口遭槍擊身亡，兇嫌不斷換車製造斷點，12日下午，警方循線於高雄仁武區，逮捕與DNA檢體吻合的張姓男子，但檢方複訊後認為，張男有明確的不在場證明，無法認定其有涉案可能，因此將他無保飭回，而警方也鎖定另一名通緝犯，全案持續擴大偵辦中。
警方也懷疑，張男只是掩護槍手的「煙霧彈」，認為張男可能只是負責設斷點，掩護槍手逃逸的共犯之一，初步調查，張男有擄人勒贖等前科，疑燒毀、潑酸作案車輛進行滅證，並有買賣權利車的管道。對此，張男於警訊時言詞閃爍，警方還在調查其涉案程度有多深。
※【NOWnews 今日新聞
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