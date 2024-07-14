洋基Soto、「法官」Judge背靠背開轟！6：1再勝金鶯　2隊已無勝差

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本場比賽金鶯推派24歲年輕右投Grayson Rodriguez先發，至於洋將則派出火球男Luis Gil迎戰。洋基此戰在1局上就率先發動攻勢，靠著捕手Austin Wells在壘上有人情況下，一棒將球扛出右外野，這是一發3分砲，洋基首局就攻下4分，率先取得4：0領先。
金鶯在4局下發動反擊，首名上場打者Ryan O'Hearn敲出三壘安打，隨後再靠著隊友的滾地球掩護之下回來得分，金鶯將比分改寫為4：1，但這也是此戰團隊攻下的唯一一分。
5局上再度上演煙火秀 Soto、Judge背靠背開轟
比賽來到5局上，輪到條紋軍發起反擊，強力重砲Juan Soto先是鎖定一記83英里的變化球，一棒將球扛出最遠的中外野大牆，個人本季第23轟出爐，隨後輪到「法官」Judge上場打擊，他同樣鎖定一記失投到紅中的變化球，一棒敲出中外野陽春砲，上演背靠背開轟，也是個人本季第34轟，洋基5局打完取得6：1領先，也定調本場比賽，終場就以5分之差擊敗金鶯，笑納2連勝。
Aaron Judge如今在明星賽前敲出34轟，已經寫下洋基隊史新紀錄，在大聯盟歷史上則並列第7多。而這也是Judge生涯對戰金鶯所敲出的個人第42支全壘打，為他對戰大聯盟所有30支球隊當中最多的。