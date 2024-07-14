影／洋基終結者97英里火球直擊金鶯打者頭部！兩隊主帥板凳清空

洋基Soto、「法官」Judge背靠背開轟！6：1再勝金鶯　2隊已無勝差

▲MLB美國職棒紐約洋基今（14）日續在客場出戰巴爾的摩金鶯，條紋軍團此戰靠著當家2大球星Juan Soto、「法官」Aaron Judge上演背靠背開轟，終場就以6：1擊敗金鶯再度收下勝利，目前在美東雙方已無勝差。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美國職棒紐約洋基今（14）日續在客場出戰巴爾的摩金鶯，條紋軍團此戰靠著當家2大球星Juan Soto、「法官」Aaron Judge上演背靠背開轟，終場就以6：1擊敗金鶯再度收下勝利，目前在美東雙方已無勝差。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒紐約洋基今（14）日續在客場出戰巴爾的摩金鶯，昨日洋基以4：1贏球之後，將雙方的勝差追近至剩下1場，而今日比賽條紋軍團則靠著當家球星Juan Soto、「法官」Aaron Judge在5局上背靠背開轟，Judge本季第34轟順利出爐，持續領跑大聯盟，也是個人連續2戰開轟，以及團隊共敲出3發全壘打，終場就以6：1擊敗金鶯再度收下勝利，目前在美東雙方已無勝差，金鶯只以勝率0.600小幅領先洋基的0.598。

我是廣告 請繼續往下閱讀
洋基此戰首局就攻下4分  捕手Wells敲3分砲

本場比賽金鶯推派24歲年輕右投Grayson Rodriguez先發，至於洋將則派出火球男Luis Gil迎戰。洋基此戰在1局上就率先發動攻勢，靠著捕手Austin Wells在壘上有人情況下，一棒將球扛出右外野，這是一發3分砲，洋基首局就攻下4分，率先取得4：0領先。

金鶯在4局下發動反擊，首名上場打者Ryan O'Hearn敲出三壘安打，隨後再靠著隊友的滾地球掩護之下回來得分，金鶯將比分改寫為4：1，但這也是此戰團隊攻下的唯一一分。

5局上再度上演煙火秀  Soto、Judge背靠背開轟

比賽來到5局上，輪到條紋軍發起反擊，強力重砲Juan Soto先是鎖定一記83英里的變化球，一棒將球扛出最遠的中外野大牆，個人本季第23轟出爐，隨後輪到「法官」Judge上場打擊，他同樣鎖定一記失投到紅中的變化球，一棒敲出中外野陽春砲，上演背靠背開轟，也是個人本季第34轟，洋基5局打完取得6：1領先，也定調本場比賽，終場就以5分之差擊敗金鶯，笑納2連勝。

Aaron Judge如今在明星賽前敲出34轟，已經寫下洋基隊史新紀錄，在大聯盟歷史上則並列第7多。而這也是Judge生涯對戰金鶯所敲出的個人第42支全壘打，為他對戰大聯盟所有30支球隊當中最多的


影／洋基終結者97英里火球直擊金鶯打者頭部！兩隊主帥板凳清空

洋基「法官」Judge33轟出爐！明星賽前大爆發追平大谷翔平紀錄

大谷翔平球衣賣翻！大聯盟排行榜第一名　比下洋基「法官」Judge

洋基隊近10場只有3勝！Soto敲本季第22轟無用　Judge3支0手感熄火

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生