黃國昌被電爆？左盃7千字分析憲法法庭重點：現在連上戰場都不算
立法院通過國會改革法案，執政黨認為違憲，四機關同步聲請釋憲，10日在準備庭中，大法官尤伯祥、蔡宗珍與藍白代表立委黃國昌等人直球對決，黃國昌被譏遭電爆。不過暱稱「左盃」的球評石明謹說，10日只是「準備程序」，並沒有要實質審查法案的內容，其中也是為了是否要對立法院的立法，採取「暫時處分」做言詞辯論，因為暫時處分也是程序的一環。
記者何哲欣／台北報導
石明謹提醒，《立院職權行使法》有沒有違憲，這次的開庭根本不會審查，所以綠營朋友們不用太過興奮，不要說勝利，現在坦克也只是在加油而已，連上戰場都算不上。藍白營朋友也不用一直酸大法官不中立或是綠營走狗，目前線上這幾位大法官會偏頗，每個人都會有立場，但是會不會因為立場而失去自己的專業是另一回事，但不管是什麼訴訟，不要在結果出來之前，刻意的去批判法官的中立性，理論上來說，只會讓結果偏向對你不利。
石明謹文末提到，本次立法的核心爭議，那就是全民都贊成國會改革，但是《立院職權行使法》真的是「國會」改革嗎？蔡宗珍講出了關鍵，《立院職權行使法》表面上是針對立法院職權的修正，但是卻加入了許多關於其他機關的權力，事實上，改革的是其他機關，而不是國會，對於立法院只有擁有更多的權力，而沒有更多的約束。
石明謹說，修自己的法，拿走別人的權力，「權限爭議」是蔡宗珍所點出的核心問題，如果國會要改革，應該是修法約束國會議員的言行，而不是約束其他機關的言行，希望大家都能看懂蔡宗珍這問題的真義。