三重警黃瑋震殉職！愛妻招魂「我愛你帶你回家」、擲第3次允筊
本月13日，新北市28歲員警黃瑋震，遭25歲黃姓男子毒駕衝撞，送醫搶救不治，13日下午，黃瑋震家屬於檢方相驗後，前往事發地點進行招魂，過程中前2次擲筊都未得回應，直到黃妻淚喊「我愛你，來帶你回家了」，第3次中於擲出允杯，場面令人不捨。
記者林盈君／綜合報導
據了解，13日凌晨，員警黃瑋震與同仁駕駛警車，於新北市三重區正義北路、執行巡邏勤務，25歲黃姓男子因吸食「喪屍毒品」毒駕，高速逆向朝警車撞擊，造成員警黃瑋震傷重不治。殉職警黃瑋震於2020年結婚，與妻子育有一名4歲兒子，同時也是家中經濟支柱，未料卻殉職犧牲，與家人天人永隔。
13日下午，黃瑋震家屬帶著遺體，乘坐靈車前往事發地點招魂，過程中前2次擲筊都未得回應，直到進行第3次前，黃妻淚喊「我愛你，來帶你回家了」，才順利擲出允杯。儀式結束後，車隊載著遺體繞行至派出所，派出所同仁於馬路上列隊敬禮，高喊「任務結束，一路好走」，現場同仁也鼻酸落淚，不捨好同事殉職。
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