飆速撞死三重警！賓士惡男爆持刀追砍前妻　害台64線墜橋亡

三重警黃瑋震殉職！愛妻招魂「我愛你帶你回家」、擲第3次允筊　

▲13日下午，三重警黃瑋震殉職，車隊載著遺體繞行至派出所，同仁於馬路上列隊敬禮，高喊「任務結束，一路好走」。（圖／翻攝畫面）
▲13日下午，三重警黃瑋震殉職，車隊載著遺體繞行至派出所，同仁於馬路上列隊敬禮，高喊「任務結束，一路好走」。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

本月13日，新北市28歲員警黃瑋震，遭25歲黃姓男子毒駕衝撞，送醫搶救不治，13日下午，黃瑋震家屬於檢方相驗後，前往事發地點進行招魂，過程中前2次擲筊都未得回應，直到黃妻淚喊「我愛你，來帶你回家了」，第3次中於擲出允杯，場面令人不捨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲13日下午，三重警黃瑋震殉職，車隊載著遺體繞行至派出所，同仁於馬路上列隊敬禮，高喊「任務結束，一路好走」。（圖／翻攝畫面）
▲13日下午，三重警黃瑋震殉職，車隊載著遺體繞行至派出所，同仁於馬路上列隊敬禮，高喊「任務結束，一路好走」。（圖／翻攝畫面）
據了解，13日凌晨，員警黃瑋震與同仁駕駛警車，於新北市三重區正義北路、執行巡邏勤務，25歲黃姓男子因吸食「喪屍毒品」毒駕，高速逆向朝警車撞擊，造成員警黃瑋震傷重不治。殉職警黃瑋震於2020年結婚，與妻子育有一名4歲兒子，同時也是家中經濟支柱，未料卻殉職犧牲，與家人天人永隔。

13日下午，黃瑋震家屬帶著遺體，乘坐靈車前往事發地點招魂，過程中前2次擲筊都未得回應，直到進行第3次前，黃妻淚喊「我愛你，來帶你回家了」，才順利擲出允杯。儀式結束後，車隊載著遺體繞行至派出所，派出所同仁於馬路上列隊敬禮，高喊「任務結束，一路好走」，現場同仁也鼻酸落淚，不捨好同事殉職。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

林士傑遭槍殺案！口罩男複訊後「無保飭回」　南檢：缺乏明確事證

台南又傳槍擊案件！男子疑債務糾紛遭圍毆　怒朝民宅開槍洩憤

美國總統大選逼近！前總統川普遭槍擊　高舉右手揮拳「奮戰到底」

Ｑ萌柴翹家歷險記！偷跑出門硬搭霸王車　員警「抱緊處理」被融化

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選