小禎同框前夫！李進良付錢女兒遊學、挺前妻有豔遇 獲讚離婚典範
藝人小禎2007年嫁給整形外科醫師李進良，2012年兩人分居，2020年辦妥離婚手續，結束13年婚姻。兩人離婚後不交惡還當朋友，不時會同框替對方宣傳，昨（13）日小禎曬出與李進良合體的影片，談到女兒Emma將去英國遊學的事，李進良對小禎說：「勢必會吸引到很多老外，覺得是姊姊帶妹妹來遊學。」
記者薛羽彤／綜合報導
小禎昨日曬出與李進良同框的影片，為了前夫介紹新的醫美機器合體，李進良提到，因為小禎7月將陪女兒Emma到英國遊學，笑稱「勢必會吸引到很多老外，覺得是姊姊帶妹妹來遊學。」李進良搞笑用諧音介紹醫美機器，小禎在一旁笑虧，「昨天失眠整晚在想這個」，李進良笑回「剛剛想的」，兩人互動自然不尷尬。
事實上，小禎日前出席活動時，透露女兒將去英國遊學1個月，自己也會停工伴女兒同行，女兒這次的費用都是由李進良付費，「讓他出1次啦，光機票就10幾萬了，我的機票會自己出。」
小禎過去多次抓包李進良偷吃，兩人分居多年最終離婚，小禎常替李進良診所宣傳，兩人的關係被封為「離婚教科書」。網友看到影片後大讚，「覺得小禎是很有福氣，也很有氣度的人，面對即使傷害過自己的人，還能這麼無傷的去跟對方說話談笑，不是一般人能做到」、「喜歡你們這樣的相處，雖然他是花心大蘿蔔，但是是好爸爸好醫生」、「小禎真的格局很大，有些人適合當朋友不適合當情人」、「能跟前夫這樣子談笑風生，真的很不簡單。」