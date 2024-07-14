銀行罰最重！金管會今年上半年對金融3業開罰金額破億元

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若就裁罰件數來看，銀行局上半年罰鍰件數共10件，年減3件；保險局上半年罰鍰件數達13件，年減7件，雙雙較2023年同期下滑。證期局上半年對證券期貨投信投顧業開罰30件，年增5件；但對上市櫃公司等開罰82件，年減2件。
就裁罰金額觀察，保險局及證期局今年上半年開罰金額均低於2023年同期，僅銀行局上升，開罰金額有3965.5萬元，年增2.22%，占金管會上半年總罰鍰金額近4成，其中開出的最大罰單就是前台中商銀董事長王貴鋒涉嫌挪用10億公款買私人飛機、超跑等，金管會裁罰台中商銀1200萬元。
此外，上半年被金管會裁罰的銀行還有新光銀行及國泰世華銀行，其中新光銀因前理財主管透過網銀轉帳挪用客戶款項且與客戶有私下資金往來，被罰了800萬元；國泰世華銀也因前蘭雅分行櫃員挪用客戶款項，同樣開罰800萬元。
至於保險業今年上半年被罰的金額也達3300萬元，年減4.35%，其中以法巴集團被罰最重，主要因法巴產險及法巴人壽因違反產、壽險分業經營原則，保險局開罰法巴人壽900萬元、法巴產險600萬元。另外，台中銀保經因捲入王貴鋒涉花公款奢華度日案，也被開罰300萬元，而台灣人壽則因投資及會計作業內控違規，也被罰了300萬元。
在證券投信期貨業方面，金管會上半年共開罰1526萬元，加上對上市櫃公司等開罰1915萬元，合計上半年開出共計3441萬元罰單，年減4.31%。其中開出最重的罰單是國泰投信則因全委投資經理人跟單，公司內控疏失遭證期局開罰120萬元，另國票證券因違反證交法及洗錢防制法規定，挨罰110萬元。