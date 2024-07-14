台北幼兒園狼師拍600部片 他怒吼「法律不是用來保護這種被告」
民進黨台北市議員吳沛憶揭露，台北信義區一所幼兒園的狼師，2022年7月被通報到北市府後，進行調查的1年間竟然都仍在職，還持續到班任教。律師呂秋遠也發文怒轟狼師竟拍下600部犯案影片，令人髮指，「法律不是用來保護這種被告的！」
記者林詠青／台北報導
「台北幼兒園」的標籤這兩天在社群網站被大量轉貼，幼兒園狼師行徑引發公憤。律師呂秋遠指出，這件事2022年就已經爆發，但媒體受限法規不能報導，幼稚園、被告名稱全部保密，北市府也消極處理，歷經2023年才由地檢署起訴、2024年又有更多人被發現受害。「媒體不報導、市政府不公布，要家長怎麼面對『自己的孩子可能會受害』這種事？」
呂秋遠並大嘆，大家最近都在關心桃園市前市長鄭文燦吃了什麼晚餐，但對受害人而言，多達600部犯罪影片「令人髮指」。他並質問朝野立委，「你們還在忙著提高自己的罷免門檻嗎？」還不趕快修法檢討相關通報法令與報導機制。「法律是用來保護未成年人，不是用來保護這種被告與無良幼稚園的。」
台北市長蔣萬安13日則表示，已對此案做出最重裁罰，包括對犯案人開出60萬元罰鍰，並且終身不得擔任教保服務人員，對於負責人沒有即時把犯案人停職、沒即時通報，共計罰51萬、廢止幼兒園許可。