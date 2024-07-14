米可白不忍了！上個月就曾點名「花瓶」：戲劇不是一個人的獨角戲
米可白在台視八點檔《追分成功 起家》演出，昨（13）日在臉書暴走，疑嗆有演員拍片非常不敬業，不僅戴瞳孔放大片出演，還只背好台詞，甚至只在乎自己有沒有美美的，「3線索流出」引起許多討論。事實上，她在上個月就曾點名這位「花瓶」，指出戲劇不是一個人的獨角戲，看來是忍了許久。
記者林奕如／台北報導
米可白從兒童台姐姐轉戰演員，因演出戲劇《牛車來去》千佳一角，而榮獲電視金鐘獎最佳女配角。她在演員這條路不斷前進，之前演出台視《追分成功》，休息50集後，再度回歸新季度《追分成功 起家》，她在上個月拍戲收工時就發文感嘆，感謝每一次努力，前進的自己，「 我一直覺得我是一個很有福的孩子，對於戲劇我想要的從來不是自己演的多好，而是每一位演員都一起前進。」
她被外景導演稱讚：「你不只記好自己台詞，連對手你也背起來，演員就該像你一樣，你很認真。」現場也有許多臨演叔叔、阿姨跟她道謝，米可白表示：「我也謝謝你們讓我有更多的練習機會 ，讓我能完成每一場表演。」
她話鋒一轉，突然有感而發開嗆，「戲劇是互相丟接球，不是一個人的獨角戲，自己表演開心或是當個花瓶掉掉眼淚。一部戲需要的是演員們相互扶持，需要的是每一位演員願意拉手前進，我不想當一個唸台詞打卡上班的機器，我熱愛我的工作，熱愛這個舞台。」
到底這位花瓶是誰，讓米可白二度發文開嗆，《NOWnews今日新聞》致電米可白經紀人，截稿前尚未回應。