美女立委「忍無可忍」打臉蔣萬安 台北幼兒園狼師案開罰慢1年
台北市信義區一所私立幼兒園爆發狼師性侵女童案，檢調後來發現，犯嫌拍下600部影片，受害童至少20人。台北市長蔣萬安昨強調市府「第一時間就重點調查、廢止許可並停業」；但美女立委吳沛憶則打臉指出，該案2022年7月首次通報，被調查的狼師仍然在職，蔣萬安直到2023年7月才開罰，「第一時間」足足慢了1年。
記者林詠青／台北報導
針對這起幼兒園狼師案，台北市長蔣萬安13日表示，市府去年第一時間接獲通報就重點調查，對於負責人沒有即時把犯案人停職、沒即時通報，共計罰51萬、廢止幼兒園許可並停業。不過民進黨立委吳沛憶13日發文指出，蔣萬安昨天只對媒體說一半，他聲稱「去年（2023）7月」一接獲通報，立即組成審查小組展開正式調查，「第一時間就作出最高裁處」。但事實是，本案第一次被通報是「2022年7月」，蔣萬安卻直到2023年才開罰，他的「第一時間」足足慢1年。
吳沛憶表示，這1年間，被調查的狼師仍然在職，「市府知道狼師被調查、市府知道狼師是園長兒子、市府知道狼師持續到班任教」。市府知道狼師沒有停職，卻什麼都沒做事重大缺失。「我不知道蔣市長為什麼可以跟媒體說『他第一時間就裁處』」。
吳沛憶表示，這起案件跟市府缺失讓她「忍無可忍」，她必須提醒蔣萬安真誠面對孩子的傷痛，「把事實講一半，不是檢討的態度」。