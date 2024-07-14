佩甄坐在倫敦街頭 「2分鐘名牌包被偷」！淚訴犯案過程：神乎其技
藝人佩甄近日和家人到英國旅遊，卻發生旅遊驚魂記！昨（13）日佩甄發文表示，自己帶著女兒「小可樂」到精品店採購，她把戰利品放在腳邊坐在馬路旁，約2分鐘的時間，名牌包整袋被偷走，佩甄苦嘆「見識這裡神乎其技的扒手，迅雷不及掩耳的犯罪速度」，她欲哭無淚直喊：「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有，原來是這樣用。」
記者薛羽彤／綜合報導
佩甄透露自己到英國旅遊，親身見證了歐洲國家的治安有多差，她分享母女倆興奮上街採購，要回去飯店路上，女兒看到一家服飾店想要逛，由於店裡太多人，佩甄選擇走到大馬路上靠著小花圃休息，三大袋戰利品就放在腳邊，2分鐘後女兒跑出來發現一袋戰利品不見了，「我們兩母女瞬間驚呆不知所措，站在原地無言相對，希望這一切都不是真的，看到小可樂眼眶泛淚好難過，我也只能安慰她之後一定要更小心。」
佩甄才到英國第二天就碰上扒手，「迅雷不及掩耳的犯罪速度，對任何遊客都是震撼教育」，她也呼籲大家出門在外小心貴重物品，以切身之痛直呼：「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有，原來是這樣用。」律師李怡貞在留言區回應，「姐，在歐洲精品買完東西後直接搭車回飯店鎖著再出門，否則其實一出店門就可能被盯上了。然後我通常都不會要品牌紙袋，都請他們用白色的紙袋或者是黑色的袋子裝著。」佩甄也回應「我真的太白痴了。」