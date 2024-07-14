安芝儇2秒吃播狂吸千萬瀏覽！粉絲看暈「超兇亮點」掌握流量密碼
韓籍啦啦隊女神安芝儇加入台鋼「Wing Stars」，被稱為「最強外掛」，她平時會在社群曝光影片、美照，吸引不少粉絲。她日前推出一段吃播影片，短短2秒的時長就已經狂吸千萬瀏覽，她本人也很驚訝：「3億瀏覽量，對吧？」粉絲也找到「超兇亮點」，直呼她已經掌握流量密碼。
記者林奕如／台北報導
安芝儇日前在IG曝光一段「吃播影片」，她身穿低胸洋裝，微露半球展現性感，接著拿起超大的蝦餅，一口就往嘴裡塞，享受美食的模樣，被粉絲看不膩，瘋狂稱讚：「真的好美啊！姐姐」、「我以為吃下盤子了」、「為什麼ig能放幾個小時的影片」。
安芝儇本人也是吃貨一枚，秀出驚人的食量，粉絲也愛送她各式美食，被暱稱「小豬豬」、「安豬儇」。她加入台鋼之後，積極在台灣發展，為了成為道道地地的高雄人，前陣子還宣布與好友Mingo一同住在高雄，曬出不少景點美照，十分接地氣。
現在台灣吹起啦啦隊女神風，李多慧來台發展大紅，不少韓籍外援也持續加入。將近170公分的安芝儇，擁有一雙100公分的逆天長腿，高三因緣際會下參加了三星籃球啦啦隊的面試並錄取，從此開啟她棒球、籃球、排球等多棲的「最強外掛」之路，IG也累積超過52萬粉絲追蹤，目前來台發展中。