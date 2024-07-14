2700萬紅色大牛遭拖吊！網認出車主：「全台最有錢YTR」網紅超哥
近日，新北市中和區中和路上，一台大紅色藍寶堅尼（Lamborghini、俗稱大牛）因違停遭拖吊，有民眾拍下這一幕PO到臉書社團《爆廢1公社》，卻被網友認出車主竟是「全台最有錢YTR」、「超派人生」網紅超哥（本名黃伯超），瞬間引發熱議，有網友指出，最新的「大牛」車款要價超過2500萬以上，並表示警方敢拖吊真的很猛「刮到人生都完了」。不過對此警方表示，拖吊及開單過程一切依據法規，並不會因車主身分而有所改變。
記者林盈君／綜合報導
據了解，今年1月間，網紅「Toyz」劉偉健，到超哥經營的日料餐廳用餐，因「Toyz」批評醋飯難吃，引起超哥不滿，竟揮拳毆打Toyz，被對方提告殺人未遂等罪，引發輿論爭議。事後，超哥向社會大眾道歉，表示「使用暴力就是不對的，會負起相關法律責任，但仍強調「時間如果再倒回一次，我還是會揍他」。
超哥本名黃伯超，為從事長照醫療產業的老闆，於2021年底開始經營Youtube頻道「超派人生」，被稱為「全台最有錢的YouTuber」，根據《三立娛樂星聞》報導，超哥曾斥資1.4億元購入桃園一塊500坪土地，也曾大手筆花費600萬元買下一支特殊手機門號，同時收藏多輛超跑，財力不容小覷。
※【NOWnews 今日新聞
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