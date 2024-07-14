64歲鍾楚紅現蹤演唱會！百億名媛流出她「無濾鏡自拍」驚人面貌
被譽為「東方瑪麗蓮夢露」的英籍香港女演員鍾楚紅，昨（13）日與百億名媛「甘比」陳凱韻朝聖鄭秀文香港演唱會；事後，甘比在社群平台曝光一張張「無濾鏡自拍照」，今年64歲的鍾楚紅整個人自然老去，保養依舊非常好，引來粉絲盛讚不已。
記者黃雅琪／綜合報導
鄭秀文昨日在香港紅館舉行《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會》，除了曾偷吃被拍的老公許志安擔任嘉賓成為最大亮點之外；「紅姑」鍾楚紅也與百億名媛「甘比」陳凱韻前往朝聖，甘比在Instagram發文表示：「二橕一，不是三缺一！Mi we are proud of you！」鄭秀文也回應：「我們仨。」顯見三人私下好交情。
從甘比曝光的「無濾鏡自拍照」當中可以看見，今年64歲的鍾楚紅身穿米白色長袖襯衫、牛仔長褲，搭配一雙白色前包高跟鞋，整個人率性有型，隨性盤起的長髮，露出紅潤有氣色的淡妝臉龐，看起來優雅又美麗。
網友看見鍾楚紅的美照，也頻頻稱讚「心地好的女性，同樣擁有一雙純真的眼神」、「頂光拍照還是美！」、「超正，好感動的一個演唱會」、「好可愛的姊妹合照。」鍾楚紅私下保有登山運動習慣，堅持自然老化不整型，成為演藝圈中的美人典範。