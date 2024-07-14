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北市私立幼兒園爆偷拍性侵！小商人不忍了、喊看板宣傳：歡迎來罰

▲台北市信義區某私立幼兒園，爆發園長之子涉嫌猥褻、性侵、甚至偷拍女童。對此，網紅小商人指出，將製作看板揭露對方惡行，並喊話「歡迎來罰」。（圖／翻攝Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司 ）　
▲台北市信義區某私立幼兒園，爆發園長之子涉嫌猥褻、性侵、甚至偷拍女童。對此，網紅小商人指出，將製作看板揭露對方惡行，並喊話「歡迎來罰」。（圖／翻攝Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司 ）　

記者林盈君／綜合報導

近期，台北市信義區某私立幼兒園，爆發園長之子涉嫌猥褻、性侵、甚至偷拍女童，受害人數多達20多名，檢警介入偵辦後，查扣600多部性影像，並查出園方疑似隱匿未通報，於調查期間該名「狼師」也未停職，消息引發各界輿論譁然。對此，網紅小商人指出，幼兒園狼師案被害者數量，是藝人黃子佼案件的20倍，偷拍數量是90倍，將製作看板揭露對方惡行，並喊話「歡迎來罰」。

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小商人於臉書發文指出，該案件因礙於《兒少法》法規，無法將該名加害者的資訊揭露，讓他怒斥「這是啥邏輯？」，不滿加害者因法規而遭保護，小商人強調「反正我也不靠流量吃飯，真的越要弄我越要搞。我這幾天就去弄看板，歡迎各地方政府來罰」。

對此，警方指出，該案件目前仍持續偵辦中，提醒民眾，案件因涉及兒少未成年者，應保護受害者個資，且媒體報導也需謹慎，避免造成二度傷害。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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