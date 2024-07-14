快訊／六福村水樂園傳意外！男遊客濺血送醫　目擊者：很大一聲蹦

六福村水樂園濺血意外！玩海神飛艇重摔　昔「飛毯」撞死工讀生

▲六福村水樂園昨（13）日下午傳出有遊客體驗高度達5樓的「海神飛艇」時滑倒重摔。（圖／翻攝自Threads）
▲六福村水樂園昨（13）日下午傳出有遊客體驗高度達5樓的「海神飛艇」時滑倒重摔。（圖／翻攝自Threads）

記者張志浩／綜合報導

六福村水樂園昨（13）日下午傳出意外事件，有民眾疑似在體驗高度達5樓的「海神飛艇」時滑倒重摔，當場頭破血流、昏厥送醫。六福村在1979年開園，過去營運45年來也曾發生令人印象深刻的意外事故，其中動物園傷害遊客和員工的案例較多，《NOWnews今日新聞》回顧六福村歷年意外事故，提醒民眾無論外出到哪遊玩，務必都要留意身邊環境可能帶來的危機。

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🟡3歲女童遭老虎拖行

1981年8月23日，一名3歲女童和家人前往野生動物園，但疑似車子爆胎，女童違反園方「不可開車門」的禁令而下車察看，因而被老虎咬傷、拖行致死。

🟡飛毯撞死工讀生

1999年2月，六福村「阿拉伯皇宮」區內的遊樂設施「飛毯」，在下降時撞到一名未站在安全範圍內的工讀生，後傷勢過重送醫不治，在事故發生後，六福村也檢討飛天魔毯的安全性，並決議在飛天魔毯周圍加裝安全護欄。

▲全台樂園針對國慶連假10月7日至10月10日，都有專屬優惠，像是六福村推出身上穿有「中華民國國旗元素者」可享門票優惠價499元。（圖／資料照，六福村提供）
▲六福村在1979年開園，至今已營運45年，期間累積一些令人遺憾的意外事件。（圖／六福村提供）
🟡油漆工人遭獅子突襲

2004年6月4日，一名油漆工人結束工作後，為了節省時間，沒有依照事先規劃的路徑下班，選擇走捷徑穿過關有獅子的籠舍，反而遭園內獅子攻擊，送醫後因失血過多死亡。

🟡男童急流泛舟掉水溺斃

2011年5月31日，新竹縣某國小以六福村為校外教學地點，其中一名小三學童乘坐「急流泛舟」的圓形橡皮艇時，站在包覆艇身外緣的輪胎結構上，經過搖晃後重心不穩跌入河道，救援人員經過大規模抽水後，歷經1個多小時才尋獲男童，但送醫後仍回天乏術。

雖然小三學童明顯違反遊玩規則，但事後校方和家長仍質疑該遊樂設施應配有救生衣，時任新竹縣長邱鏡淳則在趕到醫院慰問後，要求六福村針對此事件檢討改進，目前六福村規範，遊玩「急流泛舟」時，110公分至130公分兒童需有大人陪同、150公分以下兒童需穿著救生衣。

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