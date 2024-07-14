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溫網／Barbora Krejcikova奪女單冠軍！賽後想起已故恩師淚流滿面

▲溫網女單冠軍戰昨（13）日晚間9：00登場，在歷經將近2小時的三盤大戰後，來自捷克的好手Barbora Krejcikova以6：2、2：6、6：4，成功贏得生涯首座溫網冠軍，賽後看到與已故恩師的名字一同出現在冠軍牆上，更是讓她感動到淚流滿面。（圖／美聯社／達志影像）
▲溫網女單冠軍戰昨（13）日晚間9：00登場，在歷經將近2小時的三盤大戰後，來自捷克的好手Barbora Krejcikova以6：2、2：6、6：4，成功贏得生涯首座溫網冠軍，賽後看到與已故恩師的名字一同出現在冠軍牆上，更是讓她感動到淚流滿面。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

溫布頓網球錦標賽女單冠軍戰昨（13）日台灣時間晚間9：00正式登場，由來自義大利的28歲好手Jasmine Paolini交手捷克好手Barbora Krejcikova，雙方在歷經將近2小時的三盤大戰後，Krejcikova終於一舉掄元，最終以6：2、2：6、6：4成功贏得生涯首座溫網冠軍，也是個人生涯第二座大滿貫冠軍。賽後當Krejcikova看到自己名字與已故教練Jana Novotna的名字，一同出現在溫網冠軍牆上，更是讓她感動到淚流滿面，因為她總算是實現師徒兩人多年來的夢想。

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苦戰三盤Krejcikova終奪冠　個人生涯第2座大滿貫

Barbora Krejcikova本場比賽首盤表現得相當出色，以6：2順利拿下，但Jasmine Paolini則是在第二盤很快就回穩，找到自己應有的節奏，同樣以6：2拿下，雙方進入到決勝盤。來到決勝盤，雙方起初你來我往，直到Krejcikova在第7局找到機會，順利破發拿下，也成為此戰勝負分水嶺，Krejcikova最終就以6：4贏下第三盤，也是她繼2021年法網奪冠之後，收獲個人生涯第2度大滿貫冠軍。

Barbora Krejcikova則在賽後領獎時，特地向在天上的恩師Jana Novotna致敬，她說：「當我從青少年轉戰職業時，曾一度陷入迷茫，不知道自己應該做什麼，是她告訴我，我有潛力成為職業選手，我應該努力去追尋夢想，在場上盡力去打好每一個球，這確實改變了我的人生。」

Jana Novotna過去曾在1998年奪下溫網女單冠軍，2017年她因癌症不幸離開人世，享年49歲；至於原先世界排名32名的Krejcikova，如今則成為溫網史上排行第2低的冠軍。

與恩師名字一同在冠軍牆  Krejcikova淚流滿面

而當Krejcikova來到寫滿溫網的歷屆冠軍牆，見到恩師的名字時，她當下則是隨即掩面哭泣，場面相當感人，可以想見能夠奪下這次的溫網冠軍，對於她而言有多麼重要。
　
我非常想念Jana Novotna，看到我的名字出現在祂旁邊，那真是非常激動人心的時刻。沒人相信我會進入溫網決賽，甚至贏得冠軍，我想她會感到自豪，為了我和她的名字都在牆上非常興奮，溫布頓對她來說非常特別。」Krejcikova如此說到。


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