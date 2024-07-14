溫網／Barbora Krejcikova奪女單冠軍！賽後想起已故恩師淚流滿面

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Barbora Krejcikova本場比賽首盤表現得相當出色，以6：2順利拿下，但Jasmine Paolini則是在第二盤很快就回穩，找到自己應有的節奏，同樣以6：2拿下，雙方進入到決勝盤。來到決勝盤，雙方起初你來我往，直到Krejcikova在第7局找到機會，順利破發拿下，也成為此戰勝負分水嶺，Krejcikova最終就以6：4贏下第三盤，也是她繼2021年法網奪冠之後，收獲個人生涯第2度大滿貫冠軍。
Barbora Krejcikova則在賽後領獎時，特地向在天上的恩師Jana Novotna致敬，她說：「當我從青少年轉戰職業時，曾一度陷入迷茫，不知道自己應該做什麼，是她告訴我，我有潛力成為職業選手，我應該努力去追尋夢想，在場上盡力去打好每一個球，這確實改變了我的人生。」
Jana Novotna過去曾在1998年奪下溫網女單冠軍，2017年她因癌症不幸離開人世，享年49歲；至於原先世界排名32名的Krejcikova，如今則成為溫網史上排行第2低的冠軍。
與恩師名字一同在冠軍牆 Krejcikova淚流滿面
而當Krejcikova來到寫滿溫網的歷屆冠軍牆，見到恩師的名字時，她當下則是隨即掩面哭泣，場面相當感人，可以想見能夠奪下這次的溫網冠軍，對於她而言有多麼重要。
「我非常想念Jana Novotna，看到我的名字出現在祂旁邊，那真是非常激動人心的時刻。沒人相信我會進入溫網決賽，甚至贏得冠軍，我想她會感到自豪，為了我和她的名字都在牆上非常興奮，溫布頓對她來說非常特別。」Krejcikova如此說到。