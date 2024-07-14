影／川普造勢遇襲最新傷勢曝！會場連傳槍響釀1死　槍手已遭擊斃

川普遇襲右耳中彈！槍手躲場外高處「未安檢」　目擊者：險被爆頭

▲美國前總統川普在造勢活動遇襲，右耳及右臉有明顯血跡，目前川普已接受治療，身體無大礙。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普在造勢活動遇襲，右耳及右臉有明顯血跡，目前川普已接受治療，身體無大礙。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國前總統川普13日在賓州造勢遇襲，右耳被子彈擊中，右臉滿是血跡，不過後續他表示，接受治療後身體已無大礙。但在這起事件中，傳出1人死亡、2人重傷。執法部門表示，槍手埋伏在會場外的高處，不在維安範圍內，槍手在事發之後也已遭到擊斃。

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川普13日在賓州進行造勢活動時，突遇槍手襲擊，右耳及右臉佈滿血跡，在隨扈護送之下離開現場前往醫院接受治療。他也透過在其創建的社群平台「真實社群」（TRUTH Social）上發表聲明，稱自己被子彈擊中右耳，「當下馬上意識到出了什麼問題」。

有目擊者向NBC表示，他的位置距離川普僅六排座椅的距離，當時川普正在向支持者解釋投影螢幕上的圖表，並且在「關鍵時刻」轉頭看螢幕，似乎因此避免被子彈直接擊中頭部。《紐約時報》攝影師米爾斯（Doug Mills）還拍到了疑似子彈飛過川普後腦杓的瞬間。


▲美國前總統川普13日參加造勢活動時遇襲，右耳中彈、右臉佈滿血跡，隨扈護送川普離開現場。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普13日參加造勢活動時遇襲，右耳中彈、右臉佈滿血跡，隨扈護送川普離開現場。（圖／美聯社／達志影像）
不過有賓州警方消息人士向美國保守派媒體《極限新聞》（Newsmax）表示，他們認為擊中川普的並非子彈，而是玻璃碎片，警方相信，碎片來自於遭子彈擊中的題詞機。

目前整起事件仍在調查當中，這起事件還造成了1人死亡、2人重傷，槍手也已經遭到擊斃。特勤局已經正式通報聯邦調查局（FBI），FBI也將此事件定調為「暗殺未遂」，並以此方向進行調查。

據NBC報導，3名高級執法部門消息人士透露，槍手埋伏在會場外的地點，在特勤局設立的維安範圍以外，代表槍手並未接受安檢及槍支探測儀檢查。特勤局指出，槍手是從會場外的「高處」，朝著現場連開多槍，並表示特勤人員制伏槍手，現已死亡。

據CNN分析，川普舉行造勢活動的地方，是賓州巴特勒縣的一處農場附近，四周都是農田，僅西邊有一棟房子，由此當時槍手躲藏的位置距離川普約120至150公尺。

▲川普造勢活動地點及槍手埋伏地點相對位置。（圖／Google Earth，NOWnews國際中心徐筱晴製圖）
▲川普造勢活動地點及槍手埋伏地點相對位置。（圖／Google Earth，NOWnews國際中心徐筱晴製圖）

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