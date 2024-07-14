川普遇襲右耳中彈！槍手躲場外高處「未安檢」　目擊者：險被爆頭

我是廣告 請繼續往下閱讀
有目擊者向NBC表示，他的位置距離川普僅六排座椅的距離，當時川普正在向支持者解釋投影螢幕上的圖表，並且在「關鍵時刻」轉頭看螢幕，似乎因此避免被子彈直接擊中頭部。《紐約時報》攝影師米爾斯（Doug Mills）還拍到了疑似子彈飛過川普後腦杓的瞬間。
不過有賓州警方消息人士向美國保守派媒體《極限新聞》（Newsmax）表示，他們認為擊中川普的並非子彈，而是玻璃碎片，警方相信，碎片來自於遭子彈擊中的題詞機。
目前整起事件仍在調查當中，這起事件還造成了1人死亡、2人重傷，槍手也已經遭到擊斃。特勤局已經正式通報聯邦調查局（FBI），FBI也將此事件定調為「暗殺未遂」，並以此方向進行調查。
據NBC報導，3名高級執法部門消息人士透露，槍手埋伏在會場外的地點，在特勤局設立的維安範圍以外，代表槍手並未接受安檢及槍支探測儀檢查。特勤局指出，槍手是從會場外的「高處」，朝著現場連開多槍，並表示特勤人員制伏槍手，現已死亡。
據CNN分析，川普舉行造勢活動的地方，是賓州巴特勒縣的一處農場附近，四周都是農田，僅西邊有一棟房子，由此當時槍手躲藏的位置距離川普約120至150公尺。
更多「川普造勢遇襲」相關新聞。