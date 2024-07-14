Ben Simmons經紀人喊話滿血回歸！名評論員：該慶幸沒因竊盜入獄

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Ben Simmons的經紀人Bernie Lee日前接受美媒《紐約郵報》訪問，談到Simmons新賽季目標，他說：「Simmons目前專注於打出職業生涯中最好的一個賽季，如果他順利達成，相信外界對他的質疑都會消失。局外人看到的是不確定性，但局內人看到的是他能帶領球隊變強的機遇，他很開心能健康自在地打球，因為自從他來到布魯克林後，就沒能這樣做過了。」
名評論員狠吐槽 稱Simmons該慶幸沒因竊盜入獄
近日美國知名籃球評論員Stephen Anthony Smith做客Podcast節目，談到了籃網陣中的明星球員Ben Simmons，他則是狠狠吐槽他，「我唯一懷疑過球員是否真的受傷的，就是Ben Simmons，他應該為至今沒有因盜竊而入獄感到慶幸！這傢伙除了投籃之外什麼都能夠辦到，但是在籃球部分幾乎為零，他根本不愛籃球。」
Ben Simmons近年來受到傷勢影響，總是打打停停，在來到籃網隊之後，這兩季加起來甚至只為球隊上陣57場，上賽季更是僅出賽15場，其中12場為先發，場均貢獻6.1分、7.9籃板、5.7助攻。此外根據數據統計。在最近3個賽季Simmons共賺進9899萬美元（約30.3億台幣），卻總共只打了57場比賽，也被許多人稱作是名副其實的「薪水小偷」。