中市警隊打擊人口販運連續2年蟬聯特優單位

「徵打字人員，1000字400元」、「遊戲測試員，1日500元至3000元」，這都是詐騙求職者當「豬仔」的陷井！臺中市政府警察局執行112年「加強查處人口販運仲介及集團」專案經內政部警政署評定特優單位，是直轄市警察局中唯一連續2年獲獎單位。該局於6月份局務會報頒發績優單位團體獎勵金，局長李文章感謝所有員警的投入與辛勞，並期許再接再厲共創佳績。
記者鄧力軍/台中報導
警察局分析，最初詐騙集團常以出國辦貸款、高薪文字客服等名義在臉書社團張貼文章，接觸對象多為有詐騙相關背景人士，隨著警方防詐宣導，詐團則增加臉書、YouTube、Telegram(俗稱飛機)、微信網路等通訊軟體並結合LINE手機通訊，持續誘騙民眾，詐騙話術更是五花八門，以112年查獲案件為例，就有「早午餐店擴店海外」、「從事佛牌代購」等話術，誘騙被害人出國，被害人一下飛機，立即就會被扣留手機及護照，載送前往詐騙園區從事電信詐欺。被害人若想脫困，往往會遭詐騙集團要求高額贖金，再剝一次皮，贖金約1萬至2萬美金(約新臺幣32至64萬元)。
警方特別提醒國人赴海外旅遊或工作應多加注意自身安全，合理的工資條件，並查明公司網路評價及官方資料，不合理的高薪資高報酬率、沒有評價或無官方登記資料者，都有可能是詐騙，出國工作本即具有風險，務必確實評估才能保護自己安全。在警方查獲案件中，有被害人自述，於受困期間只要詐騙績效未達標準，便會遭受處罰及毆打，甚至遭多次轉賣，更險被摘除器官。所幸被害人趁隙使用販運集團幹部的手機求援，最終在來源國駐臺灣辦事處及全球反詐騙組織協助下脫困。
現今科技持續進步，人口販運集團亦運用新科技犯罪，警方呼籲民眾應該提高警覺，切勿以「外國月亮比較圓」或「外國薪資一定比國內好」心態，輕易相信高薪資或高CP值等話術，才能有效避開詐騙，保護自己權益。