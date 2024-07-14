26歲MrBeast訂閱數突破3億！YT史上第一人創紀錄 走紅祕訣曝光
美國知名YouTuber「MrBeast」，他的影片以高昂的獎金和製作費用聞名，甚至還會隨機送錢給路人或網友。年僅26歲的他，近日YouTube頻道正式突破3億訂閱數，成為史上第一人，創下YouTube紀錄。
記者薛羽彤／綜合報導
「MrBeast」本名為吉米，2012年他僅13歲，開始經營YouTube頻道，直到2017年，他發布了40小時的影片「數到100,000」爆紅，訂閱數大增，2022年7月MrBeast突破1億訂閱；2023年10月訂閱人數已超過2億，直到美國時間7月10日「MrBeast」的訂閱人數突破3億，成為歷史上第1位擁有3億訂閱者的YouTuber。對此，MrBeast在X上發文慶祝，「我記得在11年前，訂閱者達到300名時我嚇壞了…哈哈。」
MrBeast 曾在2年前花費200萬美元（約台幣5500萬元）打造真實版《魷魚遊戲》場景，目前已累積6.3億次觀看。年初有網友在Dcard上發文討論，他認為MrBeast與其他Youtuber最大的差別，除了製作費高昂外，影片號召力很高，「即使他是世界上最多訂閱的YT頻道，但他卻不同於一般走紅網紅，開始奢華享受生活，反而是把大部分賺到的錢繼續灌注到下部影片，相信唯有持續提供價值，他的成長才會沒有極限。」