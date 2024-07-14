快訊／黃子韜曬海邊甜吻照「認愛徐藝洋」：願我們永遠是我們
31歲大陸男星黃子韜與26歲歌手徐藝洋緋聞傳了多年，今（14）日兩人終於大方認愛，雙方同步在微博上PO出海邊牽手、接吻照，黃子韜寫下「願我們永遠是我們」，徐藝洋則發文表示，「日落海邊許個心願」，並互相標記對方帳號，獲得粉絲滿滿祝福。
記者薛羽彤／綜合報導
黃子韜在今日中午與徐藝洋同步官宣認愛，黃子韜曬出兩人在海邊接吻的照片，寫下「願我們永遠是我們」還附上一顆愛心，並標記女友的帳號。徐藝洋在同一時間發出兩人在海邊浪漫牽手照，寫著「日落海邊許個心願」也標記黃子韜的帳號，兩人官宣認愛立刻登上微博熱搜，網友感嘆「終於公開了這個眾所周知的戀情，這兩也談好幾年了吧！」
黃子韜從2020年就與旗下女星徐藝洋傳緋聞，雖然多次被拍到親密照，卻始終不認戀情，4月還傳出黃子韜向女方求婚，讓大批粉絲極盡崩潰，掀起脫粉潮，當時經紀人回應：「不好意思，這是藝人私人事情，我不方便回應，謝謝。」
如今黃子韜終於承認戀情，網友對此發表看法，「恭喜這對舊人」、「以前否認那麼多次否認得那麼堅決幹啥呢」、「無語了， 早官宣絕對不是這個風評」、「公開了一個大家都知道的祕密」、「死鴨子嘴硬，終於敢官宣了呀」、「現在演藝圈都流行先否認再官宣嗎。」