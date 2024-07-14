全家都發燒！「流感、新冠、腸病毒」大亂鬥 暑假診所塞爆了
夏季病毒大亂鬥！小兒科醫師羅士軒指出，往年在暑假期間，治療感冒的診所通常會進入淡季，但這幾個月除了天氣炎熱，「流感、新冠、腸病毒」，還有其它有的沒的病毒都大爆發，令人擔憂冬天會延燒更盛，建議民眾10月之後還是要打流感疫苗，平時做好衛生習慣、多洗手等。
記者張志浩／綜合報導
羅士軒在臉書粉專「旭恩小兒科診所」表示，約莫2至3週前，A、B流感中標的患者一大堆，政府6/26宣布再度放寬公費克流感的資格，「那一段時間發燒的病人，的確是流感最多」。不過到了上週，門診開始出現「全家大小都感冒或發燒的，流感快篩的陽性率下降，反而新冠確診的人數比例節節上升。」
羅士軒提及，在眾多病患中，也穿插不少腸病毒的孩子，甚至在學校出現停課情形，到了本週，上吐下瀉的越來越多，但是流感、新冠、腸病毒依舊還是有，不禁開始擔心起今年冬天。
羅士軒強調，不管今年有沒有得過流感，建議10月之後，流感疫苗還是要打，「不然得到就會知道流感有多難過」，而腸病毒一直都存在，令人害怕的71型病毒也不知道甚麼時候說來就來，除了做好衛生習慣之外，也是有疫苗可以預防。不管哪一種發燒的傳染病，基本還是要做好衛生習慣、多洗手、戴口罩出入比較多人生病的場合。
針對新冠疫情部分，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰則提醒，「新冠流感化」已是定局，在與病毒共存的環境下，病毒出現流行期在所難免，暑假期間，提醒「長者、幼童、慢性病患者、肝腎功能差、服用免疫抑制劑藥物患者」等免疫力較差的民眾務必做好個人防禦。