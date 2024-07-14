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56歲周慧敏爆離婚倪震！女神自曝「夫妻私下生活」力撇婚變

▲56歲周慧敏頻傳與倪震離婚，她上節目談及「夫妻私下生活」力撇婚變謠言。（圖／《健康旦》YouTube）
▲56歲周慧敏頻傳與倪震離婚，她上節目談及「夫妻私下生活」力撇婚變謠言。（圖／《健康旦》YouTube）

記者黃雅琪／綜合報導

有「玉女掌門人」美譽的56歲港星周慧敏，唱紅〈流言〉、〈感情的分禮〉、〈留戀〉、〈咖啡在等一個人〉等曲，也演過電影《三人世界》系列、《Yes!一族》、《得閒炒飯》。2009年周慧敏與作家倪匡之子倪震結婚，近年頻傳兩人離婚消息、淨身出戶，周慧敏否認謠言，更在節目上分享夫妻倆甜蜜生活，力撇婚變風波。

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周慧敏受邀上鄭丹瑞主持節目《健康旦》，提到與先生倪震的婚姻生活：「我和先生在家裡就像兩個傻瓜，我們可以不斷重複，也依然不停地笑！」直言兩人對於各種事物都保有好奇心，她很容易滿足：「吃一碗餛飩麵，我已經很開心！」坦言現在沒有什麼物慾和追逐的目標。

▲港星周慧敏被譽為「玉女掌門人」，今年56歲開心過著平凡人生活。（圖／周慧敏Instagram）
▲港星周慧敏被譽為「玉女掌門人」，今年56歲開心過著平凡人生活。（圖／周慧敏Instagram）
「我們不太吵架，我很尊重丈夫這個角色！」周慧敏認為倪震是一個很有智慧的人，所以遇到重大決定時會選擇交由對方處理：「很多事由他做決定會比我正確。」遇到意見相左時一定會拿出來討論，直到兩人有共識才算解決問題。

提到如何維持婚姻關係，周慧敏表示倪震是個很尊重婚姻承諾的人：「我丈夫說過，結婚後其實應該不可以離婚。」婚後彼此學會放下自我，更多的是為對方承擔、讓步與付出，讓這段婚姻更圓滿快樂。

▲周慧敏（左）2009年和老公倪震步入禮堂，沒想到近日卻傳出婚變謠言，對此，周慧敏不但親口證實這是假消息，還透露夫妻倆看到時僅一笑置之。（圖／翻攝自微博）
▲周慧敏（左）2009年和倪震結婚，婚後過著兩人世界甜蜜生活。（圖／翻攝自微博）

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