56歲周慧敏爆離婚倪震！女神自曝「夫妻私下生活」力撇婚變
有「玉女掌門人」美譽的56歲港星周慧敏，唱紅〈流言〉、〈感情的分禮〉、〈留戀〉、〈咖啡在等一個人〉等曲，也演過電影《三人世界》系列、《Yes!一族》、《得閒炒飯》。2009年周慧敏與作家倪匡之子倪震結婚，近年頻傳兩人離婚消息、淨身出戶，周慧敏否認謠言，更在節目上分享夫妻倆甜蜜生活，力撇婚變風波。
記者黃雅琪／綜合報導
周慧敏受邀上鄭丹瑞主持節目《健康旦》，提到與先生倪震的婚姻生活：「我和先生在家裡就像兩個傻瓜，我們可以不斷重複，也依然不停地笑！」直言兩人對於各種事物都保有好奇心，她很容易滿足：「吃一碗餛飩麵，我已經很開心！」坦言現在沒有什麼物慾和追逐的目標。
「我們不太吵架，我很尊重丈夫這個角色！」周慧敏認為倪震是一個很有智慧的人，所以遇到重大決定時會選擇交由對方處理：「很多事由他做決定會比我正確。」遇到意見相左時一定會拿出來討論，直到兩人有共識才算解決問題。
提到如何維持婚姻關係，周慧敏表示倪震是個很尊重婚姻承諾的人：「我丈夫說過，結婚後其實應該不可以離婚。」婚後彼此學會放下自我，更多的是為對方承擔、讓步與付出，讓這段婚姻更圓滿快樂。