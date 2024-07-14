名家論壇》邱師儀／川普中槍！大選已進入垃圾時間？

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川普中槍當下，安全人員一擁而上形成人肉盾牌，川普雖然中槍，但仍清醒表示「我要穿我的鞋子」，被扶起來之後勉力握拳，嘴裡喊著「戰鬥」(fight)三、四次，在場所有川粉亢奮高喊USA、USA回應。然後川普就被簇擁攙扶進SUV車裡送醫。幾小時後，幾乎所有的一線政治人物，包括民主黨對手柯林頓、歐巴馬與拜登都譴責這次的槍擊案，拜登用「病態」(sick)來形容這樁槍擊案。ABC訪問一名在場的川粉老人，他難過的說：「我們都很震驚，美國每一個世代都說政治暗殺早已成為歷史，每個世代都這樣說，但還是常常發生，我們真的很難過」。回顧現場的畫面，川普被槍擊之後，還在震驚中的保守派電視台播報員開始說這次的暗殺行動，正是自由派媒體長期妖魔化川普為世界級惡棍的結果，然後就看到槍擊案現場的觀眾開始對在會場的自由派媒體叫囂，隨後有大批川粉快步逃離會場。
而就在中國媒體認為槍擊案是川普自導自演的一場大戲之際，小報《紐約郵報》(New York Post)竟流出一篇報導宣稱槍手是中國人，先不論2020年大選時這類喜歡以陰謀類為基調的媒體，其報導的真實性為何？這類報導可能導致川粉對於亞裔另一波的騷擾甚至攻擊。不過這也說明現在美國各界對於中國觀感極差的事實，但就怕極右派把每個亞裔都認為是中國人，或者把每個中國人都認為是中國共產黨。事實上，媒體最後流出的槍手畫面並非中國人，而是穿軍裝的白人男性，NBC得到消息證實槍手是賓州當地人。
這場造勢大會所在地的賓州，正是2024年川普要贏回江山就不能輸的搖擺州。賓州共有19張選舉票，這19張票2020年投給拜登，2016年投給川普，2012年給歐巴馬。所以川普必然要鎖定賓州頻繁演講。又賓州現在兩個參議員都是民主黨，分別是凱西(Robert Patrick "Bob" Casey, Jr)與費特曼(John Karl Fetterman)。任期有六年的參議員，這次要改選的是凱西，要挑戰他的是共和黨的麥考米克(David McCormick)。川普這場演講的主軸之一，正是要好好推薦坐在貴賓席第一排的麥考米克一翻，怎知才開場六分鐘就被開槍了。
目前美國的媒體都還不太敢談論這場選舉對於接下來選情的影響，畢竟是兩黨需要共同面對的民主黑暗日，反而是外媒比較能放開來談。這場槍擊案有可能讓已經節節敗退的拜登從球賽的垃圾時間提早進入終局。尤其拜登本人自願下台換人選的意願仍低，事實上民主黨做了不少民調，發現換蜜雪兒．歐巴馬跟川普選不見得會輸。另外也有鑽憲法漏洞的說法，即憲法未規範副總統最多能當選幾次，因此民主黨有聲音要歐巴馬擔任拜登的副手，並讓拜登2024年連任成功後辭職，而讓歐巴馬繼任為總統。這種說法有一些憲法學者如Kevin Wagner認為是天方夜譚。但不管是哪種方案，都顯示了民主黨人已經非常想要換拜的情緒。而就在川普槍擊案之前，拜登又在北約峰會連連口誤，把川普稱呼為副總統，然後把澤倫斯基稱呼為普丁總統。
在槍擊案是「拉」、拜登年老是「推」一推一拉的情況之下，這場大選的勝負越來越明顯。微妙的是，從今天槍擊案後各界的論調來看，發現不少川普的政界好友，甚至造勢場合的川粉都希望民主黨也要共同面對槍擊案對於美國民主的衝擊，即使是極右立場者也不想要見到一個分裂的美國。過去的極右派卻常被認為是分裂美國者，他們對於國家的制度與慣例常常不承認，例如不承認2020年的大選結果。不管如何，川普中槍後握緊拳頭喊著戰鬥的畫面已然成為一股熱潮，如果民主黨可以看到美國現在的憂慮不是川普，也不會是拜登，而是中國或者俄羅斯的話，也許這個民主的坎就可以過得去。
●作者：邱師儀／東海政治系教授
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