2024陳年老茶競標激烈　金牌獎1斤25萬元得標

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中華民國茶商公會全聯合會理事長陳明芳表示，老茶鑑定及拍賣會，讓國人對臺灣老茶有所了解與信心，提升臺灣茶的不同層面與豐富性，也將拍賣所得挹注臺灣茶業推廣基金，將臺灣茶推展更有空間。這次報名點數共有105點，經農業部茶及飲料作物改良場評鑑團隊與前場長陳國任嚴謹評鑑後，特等金獎由瑞興茶行榮獲，金牌獎由林立倫、游惠婷、凌雲鐘、瑞香茶業、游瑾文、台茶國際實業有限公司、李元覺、陳羿鳳、王端鎧、江淑真等10名榮獲，銀牌獎則有旺順號企業社、游慧鈺、李金玲、上品茶莊、存厚堂、吳國維、吳權原、吳家慶、謝禎漢 、新東泰茗茶、古政文、楊燐叡、嶢陽茶行貿易有限公司、東春茶行、林添喜、吳政田等16名獲得。
活動現場並舉辦「2024臺灣茶文化產業國際論壇」，由農業部農糧署、茶及飲料作物改良場等與業者共同對茶葉色香味、包裝、國內外銷推廣、產業發展等議題論述，最後以「茶產業界相關問題」綜合座談做為主題，提升消費信心及產業附加價值。
另外，舉辦「臺灣茶美學體驗館」，包括茶點教學、手捏茶碗、茶染風采、茶席美學、花映花漾、茶書趣、寫字喝茶、品味陳年老茶等8場茶活動茶文化饗宴，引領各界體驗臺灣茶道文化精隨。期望藉由專業之茶葉展覽會激勵茶農、茶商的努力及熱心參與，以分享好茶的概念進而推廣全民飲茶風氣。