六福村水樂園爆濺血意外！齁粉注意了　「5設施」破90公斤不能玩

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昨日六福村水樂園的「海神飛艇」傳出濺血意外，該設施規定一人乘坐時，體重限重90公斤，2人共乘則不得超過160公斤，不過該遊客當時與友人兩人共乘8字型泳圈，似乎已經超過了限制，導致在U型通道時因為速度過快摔落泳圈，其中一人撞上設施的分隔島，導致身上出現傷口，血濺現場。
對此，六福村回應，目前園區正在調查意外發生的過程及原因，園方第一時間已陪同傷者前往醫院治療，目前傷者狀況穩定且意識清晰，園方也會同步關切後續狀況。六福村也強調，園方向來注重遊客安全，設施現場皆有告示牌及人員說明提醒，提醒遊客搭乘設施請務必遵守設施安全規定。
齁粉注意了！這些聯名設施都有限重規定
每到暑假水樂園都會成為許多遊客特地前往消暑的景點，今年OU-EN EVENT更是找來hololive production與六福水樂園展開聯名活動，預計將於8月7日展開，可預期將有大量齁粉前往現場朝聖，不過這次聯名活動中，有許多設施都有限重的規定，而這次發生意外的「海神飛艇」也在其中。
體重超過90KG以上禁止搭乘
大漩渦-桃鈴音音
急速飛魚-Gura
黑暗滑行
單人體重90公斤以上或雙人160公斤以上禁止搭乘
雙魚遨遊-FuwaMoco
海神飛艇－Ina'nis
單人體重90公斤以上或雙人180公斤以上禁止搭乘
獨行千里-Moona
單人體重超過100公斤以上，以及雙人組合體重超過190公斤禁止搭乘
天旋地轉
無體重相關限制
激流勇士-寶鐘瑪琳
水迷宮-Kobo Kanaeru
冰凍滑道-百鬼綾目
碧海藍天
hololive production x 六福水樂園聯名活動
活動購票：目前已經開放
活動日期：8/7（三）～9/8（日）*開園時間以六福村公告為主
活動地點：六福水樂園 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號
活動特色：樂園內播放成員獨家語音，完成任務收集貼紙換指定贈品，聯名商品、餐點販售