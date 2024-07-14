Anthony Davis曝Redick首賽季執教理念！稱想讓詹皇上場多做這事

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Anthony Davis目前正隨著美國男籃備戰即將到來的巴黎奧運，稍早他也抽空接受訪問，談到湖人新任總教練JJ Redick執掌兵符首個賽季的理念，「他說將讓我擔任球隊進攻的樞紐，那將是與過去不同的。在球隊訓練營到來之前，我們並不會知道所有的事情，不過他也說希望LeBron能有更多出手三分球的機會，我們想要打得快，同時做好防守。」
「從他告訴我的情況來看，我完全同意他（JJ Redick）為我們所做的計劃，球隊最終的目標仍然是贏下總冠軍，你不能跳過這些步驟。」
在美國男籃定位為何 AD稱要扮演好老將角色
Anthony Davis也談到自己在本次美國男籃陣中所扮演的角色，他表示與首次入選國家隊不同，這次自己將轉變成為「老將」的角色，「12年我第一次加入美國男籃，那時我是那個在場邊揮舞著毛巾的人，在板凳席上幫助球隊歡呼鼓掌。現在我的角色有些不同了，我變成是隊內的老將，我要努力幫助這些傢伙了解，如何在這個舞台上成為這支球隊的一員。」
「過去我見識了許多，見過這些人如何競爭、如何去贏球、如何無私並團結地贏得金牌，我認為我將幫助球隊帶來防守端的活力。我們有許多可以得分的人，我認為我的角色將是搶籃板、封阻對手，以及讓球員負責。」Anthony Davis如此說到。