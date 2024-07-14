大谷翔平200轟球背後有感人故事！原來是老虎球迷的父親節禮物
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平今（14）日在對上底特律老虎隊比賽中開轟，達成他生涯200轟的大聯盟紀錄，而大谷開轟後的紀念球，卻被外野球迷Eric接到，這對他來說是更好的「父親節禮物」，不只是只有球賽門票，還有大谷的簽名球、T恤等5件商品，當然也有大谷簽名球。43歲的Eric兒子買了這場比賽的門票作為父親節禮物，他和兒子、兒子妻子等一起坐在右外野全壘打標竿附近的觀眾席。當球擊出全壘打牆時，他順手撿起向他滾過來的小白球，說實話，他一開始不知道這是大谷的200轟紀念球，但他願意還給大谷，也算是很有誠意。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平開轟好厲害 Eric接到球更幸運
根據日本媒體《中日新聞》報導，接到全壘打球的Eric說：「真是不得了！接到全壘打球後，馬上就有記者和攝影機包圍著我，以前從來沒有這麼多人關注過我。」
在撿到球後，馬上就有球場工作人員詢問是否願意歸還本人。Eric表示他早就有歸還給大谷的想法，「如果他想把球要回去，我當然沒問題，畢竟這是他第200轟的紀念球，我很尊敬他。」
Eric原本想要一顆大谷的簽名球，結果他不但拿到簽名球，還收到兩頂全新的道奇棒球帽、T恤、無袖連帽衫等5項贈品，這對Eric來說，是比父親節更棒的禮物。
過去大谷開轟後，也有不少球迷「獅子大開口」，想要賣到市場競標，也想要跟球團「敲詐」，大谷有時候會送給他們球棒等，但球迷也不一定領情，不過對Eric來說，多貪則憂，他選擇還給大谷，也十分少見。