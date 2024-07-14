49歲曾馨瑩才曝10億古堡！再甜曬郭台銘老公視角 凍齡高顏值掀議
鴻海集團創辦人郭台銘和舞蹈老師妻子曾馨瑩育有1子2女，近來放暑假，曾馨瑩帶著孩子到捷克避暑，先前還曬出郭台銘在當地的10億元古堡，美輪美奐的外觀掀起熱議，曾馨瑩今（14日）再曝光一家出遊的照片，49歲的她看起來仍舊像個少女，讓網友們驚呆直呼：「好美！」意外掀起討論。
記者吳昕蓓／綜合報導
曾馨瑩在IG曬出和3個孩子牽手漫步在河邊的背影照，大兒子Tiger、大女兒妞妞已經長得比媽媽還高，小女兒也遺傳到曾馨瑩，擁有一雙大長腿，一家人看起來感情甜蜜，隔著螢幕都能感受到他們輕鬆愜意的度假氛圍，照片曝光，不少網友都猜測拍攝照片的藏鏡人就是郭台銘，立刻引發討論。
不僅如此，曾馨瑩也上傳自己拿著冰淇淋的照片，只見她身穿帽T，搭配卡其色風衣，再戴上鴨舌帽，輕鬆又不失時尚感，她對著鏡頭露出燦爛笑容，看起來一點都不像是已經快年過半百，還已經擁有3個孩子的媽媽，宛如少女般年輕，凍齡顏值讓網友忍不住驚呼：「超美的媽咪」、「好美。」
事實上，曾馨瑩日前才在限時動態上傳照片，能夠看到城堡在藍天的襯托下顯得特別氣派，通火通明的模樣看起來就像是童話中的別墅，而這棟城堡其實是郭台銘送給第一任老婆林淑如的禮物，擁有百年歷史，郭台銘當年以約10億元買下古堡和土地，再花100億元修復和增建，花費5年完工，並以林淑如的英文名命名「Serena Castle」。