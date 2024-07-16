4航空搶飛西雅圖「機票有望降價嗎？」　專家指1關鍵

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不過就在今年，一口氣倍增多家航空競爭，達美航空自6月7日起每天1班直飛西雅圖，華航自7月14日每週5班直飛西雅圖，星宇航空也自8月16起每週3班直飛西雅圖。
特別的是，其中華航與達美航空同屬天合聯盟，達美航空亞太區副總裁莫傑夫日前接受媒體採訪時笑說，彼此還沒好到可以討論票價，但仍會保持良好關係，互相競爭。
朝陽科大飛航系主任盧衍良接受《NOWnews今日新聞》採訪時分析，本質上，同一聯盟的兩家航空公司在操作上存在競爭與合作的競合關係，以達美而言，其強項在於從台北到西雅圖後，從西雅圖延伸到美國境內的各大城市航點，而華航的強項在於從西雅圖抵達台北後，延伸到東南亞各國的航點。
因此，盧衍良認為，同屬天合聯盟的兩航在台北西雅圖這段航程雖然是競爭關係，但是西雅圖延伸到北美各大城市，以及台北延伸到東南亞各大航點的部分則是合作關係，其具體合作細節則要看兩航如何討論而定。
至於隨著多家航空公司競爭，未來有無可能調降票價？盧衍良說，目前的市場開放還不夠明確，因此很難論定，不過，當航班數量尚屬供不應求的時候，自然票價不會有明顯調降空間，然而若市場趨於飽和，業者供過於求的時候，自然各種促銷優惠就會浮現，一切還是回歸於市場機制。