羽球「女單F5」誰最有機會巴黎奧運奪金？中國昔日男雙金牌看好她

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前倫敦奧運男雙金牌得主、中國名將蔡贇稍早接受訪問，談到自己最看好本屆巴黎奧運誰能夠奪下最終的女單金牌，他則點名現今羽壇實力最堅強的「女單F5」南韓安洗瑩、中國陳雨菲、日本山口茜、台灣戴資穎、西班牙瑪琳（Carolina Marin）這5名好手。
在這「五大天后」中，蔡贇認為瑪琳可能更有優勢，因為她的經驗是安洗瑩等好手較為欠缺的，「一來是經驗，二則是她對於比賽的衝勁，很多時候我們會覺得安洗瑩很年輕，但是在奧運的賽場上，有時候經驗也是很重要的部分，拿過奧運金牌，自身的心態是會不一樣的。」
此外，由於這五位頂尖女將實力都很接近，蔡贇指出，關鍵就看誰能在場上具備更多的自信和勇氣，他們的臨場發揮也是關鍵。戴資穎在上屆東京奧運女單金牌戰上，苦戰三盤後不敵中國好手陳雨菲，無緣奪下金牌，但拿到銀牌也幫助中華隊寫下新紀錄，成為台灣史上首名在奧運女子羽球賽事奪牌的選手，也是我國首面羽球單打項目的奧運獎牌。
戴資穎小組賽強碰依瑟儂 勢必是場硬仗
而巴黎奧運羽球分組抽籤結果日前也正式出爐，戴資穎為賽會女單第3種子，被分在E組，她將在小組賽就將遭遇泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）。兩人過去就是宿敵般的存在，在東京奧運8強戰上雙方就上演一場精彩對決，最終由戴資穎驚險勝出，這次小戴將在奧運會上再度交手依瑟儂，勢必也會是一場硬仗。