《高校十八禁》美乳女神絲巾綁胸擋不住！一個彎腰邪惡視角看光光
有「美乳女神」之稱的26歲好萊塢女星席妮·史威尼（Sydney Sweeney），因為演出影集《高校十八禁》爆紅，後來參演電影《愛愛愛上你》與《捍衛戰士：獨行俠》「劊子手」格倫·鮑威爾（Glen Powell）爆出緋聞。近日，史威尼在Instagram曬出多張火辣自拍照，「邪惡視角」的傲人上圍一覽無遺，吸引超過500萬名粉絲按讚朝聖。
記者黃雅琪／綜合報導
史威尼近日在Instagram發文寫道：「我不經常對著鏡子自拍，但當我做的時候，他們會很混亂！」曬出多張火辣自拍照，大方分享性感身材，照片中的她以黑色絲巾裹住胸部，像是穿著平口上衣一樣的造型，露出超深事業線，呼之欲出的驚人美胸，令人看得都快噴鼻血了！
史威尼多張性感照片在Instagram發布後，立刻吸引超過500萬名粉絲按讚朝聖「妳一走開，那面鏡子就昏倒和破碎了」、「妳為什麼要偷走我的頭巾，太辣了吧！」、「我原本應該要工作，但過去1個小時我一直困在這裡，看這些照片」、「那條絲巾是阻止不了我的。」
鮑威爾搭檔史威尼演出《愛愛愛上你》，兩人不僅在片場火熱互動，於拉斯維加斯影視博覽會宣傳時，他們仍舊不顧眾人眼光打情罵俏，不尋常的身體接觸和挑逗的玩笑話，讓現場媒體議論紛紛。