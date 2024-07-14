王少偉出外景驚傳意外！溯溪碰暴風雨 90度俯衝7米高死亡瀑布
藝人王少偉在演藝圈擁有好人緣，熱愛享冒險的他不僅主持外景節目，私下也經常出國旅遊去享受人生，卻也因此碰上難忘經驗。王少偉在節目上分享，自己曾到紐西蘭去出外景，沒想到溯溪時因為碰上壞天氣，導致他當場從7公尺高的瀑布90度俯衝而下，所幸身體並無大礙，但提起這段過去仍驚魂未定。
記者吳昕蓓／綜合報導
王少偉在節目《小明星大跟班》回憶起在異鄉的難忘經驗，透露過去曾去泰國旅遊，「我朋友怕我水土不服，都帶我去餐廳吃飯，但飯店旁邊大排長龍的路邊攤實在太吸引我，我就拜託朋友帶我吃一餐，只是好吃是要付出代價的，我拉（肚子）了3天。」王少偉當時到醫院看診，卻被這一幕嚇得落荒而逃，「醫生要幫我吊點滴，但點滴一拿出來，我就決定不吊，因為我寫的名字跟他拿出來的名字是不一樣的，他還叫我不要擔心，說這是新的點滴，可是我真的不敢，我就忍回台灣。」
不僅如此，王少偉還曾在紐西蘭出外景時發生意外，他回憶當時，「我們要到死亡瀑布溯溪，但我們出發那天暴風雨，速度快到停不下來，直接90度衝下7米高的瀑布，我當下一陣暈眩、眼前一片黑，等回過神我嘴巴腫了還冒血，他們推測我應該是撞到前面教練的安全帽。」
李維維分享，她也曾在越南發生恐怖經歷，當時她發高燒，腳跟肚子全是紅疹，當地又很流行H1N1，她和同行朋友馬上找了一間最近的醫院去就診，但因為身體狀況不好，導致她頭昏目眩，又有語言不通的問題，她和醫生有點雞同鴨講，沒想到她躺在病床上時，竟有個小男孩要幫她打針，「我問他『你是誰、你要幹嘛』，他都沒回答我，就直接把點滴拿起來，我很怕打針就開始崩潰大哭，然後就暈過去了，直到現在我也不知道到底發生什麼事。」