川普美選造勢遇槍擊！專家看股匯市動盪難免　但不會有轉折影響

川普遇襲增勝選？專家看股市恐先反映利空　牽動這類股表現　　　

▲美國前總統川普13日在美國總統大選造勢活動中，遇到槍擊事件，右耳及臉部見血，所幸生命無大礙，不過，市場也擔憂此事件可能影響美股及台股多頭走勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普13日在美國總統大選造勢活動中，遇到槍擊事件，右耳及臉部見血，所幸生命無大礙，不過，市場也擔憂此事件可能影響美股及台股多頭走勢。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

美國前總統川普在美國總統大選造勢演說，突然遭到槍擊，右耳見血，所幸送醫後生命無大礙。不過，投資人也擔心此事件是否影美股、台股多頭走勢。對此，台新投顧副總經理黃文清今（14）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，這可能更激起選民情緒，川普當選機率更高，市場也會往川普當選美國總統的情境去預期，尤其川普主張提高關稅，恐導致通膨再升高，進而影響美國降息時程，市場可能先震盪反映利空，但不至於影響基本面變化，後續則再進一步觀察，尤其相關類股的影響。

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黃文清分析，目前看起來川普沒事，但這會激起選民情緒，對川普選情更有利，也就是說，這事件後川普當選美國總統機率可能又會大幅攀升，讓拜登與川普支持續更拉開，市場在事件發生後第一時間，也會朝川普當選美國總統可能發生的情境去預期，尤其川普主張大幅提高關稅，對中國關稅加高至60%，其他國家則提高至10%，加上川普也提到台灣搶走美國半導體生意 不論中國或是台灣也好，台灣出口到美國商品也會受到一定程度壓力，畢竟10%關稅也不小，當然，後續仍要觀察川普以此貿易手段作為協商的成果。

也由於川普主張提高關稅，美國很多商品均仰賴進口，光中國就占了60%，市場也擔心美國進口商品價格上漲，會讓原本已趨緩的通膨又回升，進而影響美國降息時間。

黃文清指出，原本市場預期今年9月有望啟動降息循環，川普當選成美國降息一大變數，而且川普槍擊事件發生後，在當選機率更提高之下，市場會先反映川普當選情境的，不會等到11月美國大選前後再反映。

也因此，黃文清預期，不僅對美債殖利率會有相當程度影響，資金面包括在台灣部分，第一時間都會反映，但會不會持續到年底美國總統大選，還要再觀察，畢竟川普也主張對企業降稅等，這屬正面影響。因此，川普當選對美債、美股也不一定有這麼大影響，反而要留意新興國家包括台股後續變化，畢竟上次美國總統辯論後，新興市場出現一些震盪。

此外，黃文清也提到，由於川普產業政策較支持傳產業例如石化、天然氣、鋼鐵、傳統燃油、汽車，金融保險也有較正面的政策，相對新能源部分，拜登對電動車、再生能源、綠能相關政策的支持，在川普當選後是否會改變，這些就要再觀察。

因此，他預估，短期震盪尤其類股震盪也許會有，但目前美國通膨趨緩，經濟仍好，軟著陸機會很大，因此，不至於影響基本面變化， 短期出現震盪，長期影響則要再觀察。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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