川普遇襲增勝選？專家看股市恐先反映利空　牽動這類股表現　　　

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也由於川普主張提高關稅，美國很多商品均仰賴進口，光中國就占了60%，市場也擔心美國進口商品價格上漲，會讓原本已趨緩的通膨又回升，進而影響美國降息時間。
黃文清指出，原本市場預期今年9月有望啟動降息循環，川普當選成美國降息一大變數，而且川普槍擊事件發生後，在當選機率更提高之下，市場會先反映川普當選情境的，不會等到11月美國大選前後再反映。
也因此，黃文清預期，不僅對美債殖利率會有相當程度影響，資金面包括在台灣部分，第一時間都會反映，但會不會持續到年底美國總統大選，還要再觀察，畢竟川普也主張對企業降稅等，這屬正面影響。因此，川普當選對美債、美股也不一定有這麼大影響，反而要留意新興國家包括台股後續變化，畢竟上次美國總統辯論後，新興市場出現一些震盪。
此外，黃文清也提到，由於川普產業政策較支持傳產業例如石化、天然氣、鋼鐵、傳統燃油、汽車，金融保險也有較正面的政策，相對新能源部分，拜登對電動車、再生能源、綠能相關政策的支持，在川普當選後是否會改變，這些就要再觀察。
因此，他預估，短期震盪尤其類股震盪也許會有，但目前美國通膨趨緩，經濟仍好，軟著陸機會很大，因此，不至於影響基本面變化， 短期出現震盪，長期影響則要再觀察。
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