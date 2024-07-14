今日軍武／川普遇襲右耳中彈！AR15步槍輕巧易改裝　成槍擊案幫凶

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AR-15射擊模式分為半自動和全自動兩種款式，在改型外觀上是沒有區別的。全自動型具有一個選擇射擊的旋轉開關，可以讓使用人員操作安全、半自動、全自動或三發連發等射擊模式。在半自動型號中，就只能在安全和半自動模式中選擇。AR-15標準配發彈匣為20或30發雙排彈匣，搭配5.56公厘子彈讓它成為步槍小口徑化先驅。
雖然美國民間放擁搶，但管制全自動步槍長達80年，因此民間的AR-15多為半自動步槍，也就是扣一次板機只能發射一次子彈。阿瑪萊特於1959年將其AR-15的生產權賣給了柯爾特（Colt）公司，柯爾特公司將AR-15步槍賣給全世界許多軍隊組織，M-16則為AR-15的軍用型號。
AR-15因為輕巧，由鋼，鋁以及複合塑料製成，空槍重量不到2.27公斤，加上容易改裝，使它成為美國民間最受歡迎的武器之一。美國「全國射擊運動基金會」（NSSF）曾經指出，目前在美國約有500萬到1000萬支合法擁有的AR-15步槍，也因為AR-15步槍氾濫，成為美國歷年來重大槍擊案槍手的犯案工具。
包括2022年5月造成21死的猶瓦爾迪小學槍擊案、釀成50人死亡的2016年奧蘭多槍擊案、2015年12月14死的加州聖貝納迪諾槍擊案、2012年12月釀28死的康乃狄克州桑迪胡克小學槍擊案、2012年7月造成12死的丹佛奧羅拉電影院槍擊案，槍手都至少手持一把AR-15犯案。2018年2月，佛州道格拉斯高中案件中，前校友克魯茲（Nikolas Cruz）也是持AR-15步槍，在6分多鐘內射殺了17名師生。
2018年藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫兒佐在美國就學時，在他的宿舍內發現425發AK-47子彈、295發AR-15子彈，由於孫安佐曾經有意圖購買校園槍擊案常出現的AR-15，以及說出「5月1日要在學校開槍」的玩笑話，美國執法單位不敢大意，最後遭到美國聯邦調查局逮捕。
美國民眾曾多次要求政府管制販售AR-15，但由於美國步槍協會（NRA）與共和黨國會議員的反對，槍管法案最後沒有下文。諷刺的是，每當重大槍擊案發生後幾個月，AR-15的銷量都會激增，因為美國民眾擔憂AR-15會禁售，難以買到。
儘管川普在造勢活動中遭槍擊震驚國際，但他長期支持美國民眾擁槍權，今年5月出席NRA活動時，誓言持續捍衛美國憲法第二修正案保障的擁槍權，不僅自稱「擁槍者在白宮裡的最好朋友」，還承諾廢除拜登政府的槍械禁令。