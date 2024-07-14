樂天女孩遭欠百萬薪資近1年「至今都沒拿回」！證實女神轉隊原因

啦啦隊女神小跑步！緊身白T包不住超兇上圍　甜美笑容電暈粉絲

▲25歲韓籍啦啦隊女神邊荷律機場小跑步，豐滿上圍隨之晃動，「超兇」畫面引來將近萬人按讚，她的甜美笑容讓大批球迷們的心融化。（圖／邊荷律IG）
▲25歲韓籍啦啦隊女神邊荷律機場小跑步，豐滿上圍隨之晃動，「超兇」畫面引來將近萬人按讚，她的甜美笑容讓大批球迷們的心融化。（圖／邊荷律IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

25歲韓籍啦啦隊女神邊荷律（변하율）外型可愛、個性呆萌，加入Passion Sisters後，吸引大批死忠粉絲，日前她和隊友李丹妃從韓國回到台灣，機場畫面曝光，她看到粉絲，雀躍的小跑步揮手打招呼，豐滿上圍隨之晃動，「超兇」畫面引來將近萬人按讚，她的甜美笑容讓大批球迷們的心融化。

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▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters預計將在下週公布邊荷律和李丹妃來台班機時間，預計將吸引不少粉絲前往機場一睹女神風采。（圖／翻攝自邊荷律IG）
▲25歲韓籍啦啦隊女神邊荷律日前現身機場，雀躍的小跑步揮手打招呼，豐滿上圍隨之晃動，「超兇」畫面引來將近萬人按讚。（圖／翻攝自邊荷律IG）
中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」官方IG日前曬出一段影片，可以看到邊荷律和李丹妃抵達桃園機場，其中邊荷律身穿緊身白色上衣搭配牛仔褲，凸顯出曼妙身材曲線，她一現身就露出招牌笑容，興奮和粉絲打招呼，更激動到小跳步，模樣十分可愛，讓網友忍不住直呼，「超甜美可愛」、「好美。」

對比邊荷律的活潑，李丹妃則是散發出優雅女王氣質，一現身就氣場十足，她身穿黑色上衣搭配蛋糕短裙，露出一雙筆直大長腿，淡定和粉絲和揮手打招呼，官方帳號也在內文歡迎兩位再回到台灣，「好久不見～」並標注她們的帳號，李丹妃的霸氣風範讓網友狂刷愛心，大讚，「丹妃的腿好美喔」、「愛丹妃。」

▲（圖／翻攝自Passion Sisters官方IG）
▲邊荷律（左圖）和李丹妃（右圖）抵達桃園機場，其中邊荷律的豐滿上圍晃暈粉絲。（圖／翻攝自Passion Sisters官方IG）
▲（圖／翻攝自Passion Sisters官方IG）
▲邊荷律在場邊應援時，和隊友之間的可愛小互動也經常掀起討論，被封為「啦啦隊甜心」。（圖／翻攝自Passion Sisters官方IG）
事實上，邊荷律18歲就加入南韓職籃籃球啦啦隊，過去還曾是李多慧的隊長，在來台前曾因為在場上吐舌頭，可愛模樣萌翻大批網友，這段影片曝光後，瀏覽觀看數達2億人，讓她徹底爆紅，加入Passion Sister後，邊荷律在場邊應援時，和隊友之間的可愛小互動也經常掀起討論，被封為「啦啦隊甜心」。

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