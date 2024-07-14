王淨才放閃海島遊比基尼辣照！曹佑寧「露大肌肌」加碼曝肉麻對話
電影《夏日的檸檬草》今（14）日舉行搶先追愛售票會活動，三位主演李沐、曹佑寧、婁峻碩出席活動親賣套票，兩名男性在現場比拚巨大二頭肌，粉絲尖叫連連！此外，王淨先前才曬出與曹佑寧在聖地牙哥海灘遊的比基尼辣照，今日他再曝光小倆口私下「肉麻對話」，放閃無極限。
記者黃雅琪／台北報導
歌手婁峻碩跨界拍電影，在純愛片《夏日的檸檬草》中飾演李沐的青梅竹馬「柚子」；不愧是2024Hito流行音樂獎「最具號召力歌手」獲獎者，大批歌迷從前一天晚上10點就開始排隊，徹夜等了總共16個小時，總算親眼見到偶像、開心合照。曹佑寧、婁峻碩被主持人拱露手臂肌肉，兩人也大方放送粉絲福利，促進電影票房。
曹佑寧在《夏日的檸檬草》中飾演轉學生「程奕」，是校園裡的天菜帥哥，今日他與李沐、婁峻碩一起現身活動賣票，3人都承認自己是「一見鍾情」派，談及女友王淨，曹佑寧也承認第一印象和相處感覺是關鍵，坦言兩人相處起來很舒服，私下會撒嬌喊：「我想妳了！」女友也會開心回應：「想你！」粉紅泡泡充斥現場。
《夏日的檸檬草》劇情描述，在學校裡曉夏（李沐 飾）和青梅竹馬柚子（婁峻碩 飾）是大家公認的一對，但只有曉夏知道，她的心早就被轉學生程奕（曹佑寧 飾）給佔領了。程奕是每個女孩心中的天菜，成績優秀、才華洋溢還很會打架，成績吊車尾的曉夏下定決心一定要追到程奕！這個夏天，3人之間如檸檬草般的初戀情懷就此展開。