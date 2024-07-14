裝全新變頻冷氣！師傅突提醒「不要只開1小時」　省電原理全說了

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「冷氣只開一小時要多少錢？」日前有民眾在論壇 Mobile01 上提到，因為自己家中換掉了以前的舊傳統冷氣，改裝全新的變頻冷氣。冷氣師傅施工完成後，突然開口好心提醒：「這種冷氣盡量不要只設 1 小時」。事後當事人越想越困惑，「師傅說這句話究竟是為什麼？只開一小時電費又大概是多少錢呢？」
貼文曝光後，隨即引發熱議，不少過來人則解釋，「師傅可能在提醒，傳統冷氣和變頻冷氣的使用概念不一樣，傳統冷氣的壓縮機持續運轉，不需要時就直接關掉，而變頻冷氣則是達到目標溫度後，會維持低頻運轉來保持室溫，進而達到省電的效果」、「變頻冷氣剛開啟時降溫最耗電」、「他的意思應該是如果你在房間 3 小時，不要開完一小時後覺得冷關掉，過一小時熱了又開，這不是變頻的使用概念」、「師傅說這種冷氣盡量不要只設 1 小時，是指最初的一小時中，冷氣全力降溫，根本沒用到變頻的功能，要等到室溫降了壓縮機減載運轉，才會發揮變頻的省電效用。」
事實上，過去《台灣好吃驚》主持人松野高志就曾前往冷氣工程行體驗一日學徒生活，當時他向師傅 KING 哥提問：「變頻冷氣的電費是如何計算？」KING 哥則解釋，一噸的冷氣在房間吹兩個月 24 小時不關的話，大概是 1000 多塊，但這僅限一級變頻冷氣；如果是舊型 5 級的冷氣，吹 24 小時的話，電費就要 5000 至 6000 元，兩者差了 4 到 5 倍。
KING 哥補充，若冷氣一直開開關關，耗電量就會比較大，連變頻冷氣也是一樣，因為冷氣剛開啟時的電流非常高，就會非常耗電。現在的市售變頻冷氣標榜，如果是長期使用冷氣時，將溫度調整到 26 度後，就不要再關閉，這樣才能保持恆溫，達到省電效果。
日本冷氣大廠大金曾公布實測數據，發現若離開冷氣房時間沒超過 30 分鐘以上，持續讓冷氣運轉，反而會比關閉再開啟要更省電。綜合上述的專家見解，建議家中安裝變頻冷氣的民眾，若覺得太冷或是短暫離開冷氣房 3 小時內，可以將溫度調高 1 至 2 度，等到回來或覺得變熱後再把溫度調降，這樣會比關機造成室溫回升，再重新開機降溫的方式還要省電。
開冷氣一天電費到底要多少？這方法簡單算出
如果買了一級變頻冷氣之後，還是不放心長時間開啟冷氣的話，不妨使用簡單的公式來計算每小時的耗電量。可以從機器附贈的「能源效率標示」來簡單算出，舉例來說，記者家中冷氣機的能源效率標示，每年耗電量為 444 度，其實這數字是「一年吹 1200 小時的耗費度數」，等同於使用者在夏天的 4 個月間，每天開啟冷氣 10 小時左右，每小時耗電大約是 0.37 度。
如果使用型態有所不同，也可運用由奈思網頁設計製作的「冷氣電費試算」網站來估算，不但會列出詳細耗電數據，還會將級距間的不同電費全部列出，可說是相當方便。