獨家／米可白暴走點名花瓶是誰？親回應「是有感而發」提醒珍惜
米可白昨（13）日在臉書大暴走，疑嗆有演員不敬業，不僅戴瞳孔放大片出演，還只背好台詞，甚至只在乎自己有沒有美美的，上個月也直接點名這位「花瓶」，引起許多猜測，到底是誰讓米可白這麼生氣，她透過經紀人向《NOWnews今日新聞》澄清，「沒有特別指誰，就是有感而發，覺得拍戲是團隊合作，要提醒自己做好演員工作。」
記者林奕如／台北報導
米可白經紀人表示，「米米（米可白）那天寫的文，主要是有感而發。覺得一部戲劇作品是團隊每一位辛苦的工作人員和演員一起完成，所以也提醒自己要珍惜，以及做好自己的表演工作，主要想傳達認真做好每件事。」
米可白從兒童台姐姐轉戰演員，因演出戲劇《牛車來去》千佳一角，而榮獲電視金鐘獎最佳女配角。她近期演出台視八點檔《追分成功》，休息50集後回歸新季度《追分成功 起家》，她努力背好台詞，並且盡力演出，但發文意有所指，疑嗆有演員是花瓶不敬業，上個月也是發文強調拍戲是大家團隊合作，看來是忍了許久。
她上個月有感發文，認為戲劇是互相丟接球，「不是一個人的獨角戲，自己表演開心或是當個花瓶掉掉眼淚，一部戲需要的是演員們相互扶持，需要的是每一位演員願意拉手前進，我不想當一個唸台詞打卡上班的機器，我熱愛我的工作，熱愛這個舞台。」