川普遇襲當選率提高！專家籲台組對策委員會　並點名這些避險資產

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也由於川普團隊已非常明確，入閣人選大概也都知道，加上槍擊事件後，川普當選機率又大幅攀升，李鎮宇認為，台灣應注意3位關鍵人物，可望受到川普重視，包括川普政府的關稅教父萊海澤（Lighthizer）、彼得．納瓦羅（Peter Navarro）及特斯拉創辦人馬斯克，尤其川普關稅主張「無差別攻擊」，除對中國課徵60%關稅，對其他國家也課徵10%關稅。
李鎮宇認為，萊海澤並不是反對自由貿易，但只要有政府干預就會被扭曲，他就特別點名過中國、台灣、韓國，這些國家的企業依靠政府的補貼、國內市場限制、寬鬆的勞動法等政策，來取得競爭優勢，是相當不可取的，這也是他課徵關稅的理論根據。而台灣政府過去2、30年也透過大量補貼油電價格，創造出來的低通膨、低利率環境，因此，一旦川普當選，包括油電補貼、匯率政策一定會需要跨黨派的人研究對策，這已經不是藍綠的問題，呼籲大家好好研商對策。
至於Peter Navarro是前任白宮貿易與製造業政策辦公室主任，與川普的關係密切，他對於中國不願意開放市場，反對中國用補貼創造競爭力優勢一事上，可以說與萊海澤一拍即合。至於馬斯克與川普關係良好，李鎮宇說，若川普上台，馬斯克會希望中國降低補貼，減少干預，讓特斯拉重振雄風。因此，李鎮宇表示，台灣政府成立應變小組，思考順普若當選後的因應對策。
此外，李鎮宇也提到，由於川普主張提高關稅，市場擔憂一旦實施，將導致價格上漲，通膨上升，利率也會上去，原本預期9月降息可能出現變數，尤其今年以來市場回跌，大家都會進場承接，主要是覺得有「降息」這個安全網護著，一旦「降息」安全網拿掉是否還會這樣做就很難說，就要看市場怎麼調節。
也因為「川普當選」被市場視為灰犀牛，川普遭槍擊後，比特幣上漲了2.5%，李鎮宇表示，若川普當選美國總統已無法避免，投資人可進行資產部位調整，其中比特幣、黃金都是抗通膨產品，另外、油礦開採尤其是上游石油探勘產業，另外，若美國降息延後，美元也可能又會變強，所有避險貨幣包括美元、日圓都會變強。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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