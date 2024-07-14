川普美選造勢遇槍擊！專家看股匯市動盪難免　但不會有轉折影響

川普遇襲當選率提高！專家籲台組對策委員會　並點名這些避險資產

▲美國前總統川普遭槍擊，右耳見血，在被隨扈送走之前，他高舉右手向現場民眾振臂高呼，專家認為，此事後有助川普選情，但川普當選是市場灰犀牛，恐引發股匯市震盪。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普遭槍擊，右耳見血，在被隨扈送走之前，他高舉右手向現場民眾振臂高呼，專家認為，此事後有助川普選情，但川普當選是市場灰犀牛，恐引發股匯市震盪。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

美國前總統川普在賓夕法尼亞州進行美國總統大選造勢演說時，突然遭到槍擊，右耳及臉部見血，所幸送醫後生命無礙。台新金控首席經濟學家李鎮宇今（14）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，事件發生後，市場預期川普當選機率已升至7成，一旦川普當選，從經濟角度，有3位關鍵人物將受到川普重視，政府成立應變小組，思考因應對策。同時，在川普主張提高關稅，通膨可能再起之下，美國降息將出現變數，投資人除可留意包括比特幣、黃金等抗通膨資產，還有油礦開採、健康照護等產業，美元、日圓避險貨幣也可能轉強。

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李鎮宇分析，美國人寧願喜歡一個「Strong but wrong（強但錯）」的總統，也不會喜歡一個「Weak but right（弱但對）」的總統，原本美國總統大選比較難預測，這次槍擊案發生在關鍵搖擺州「賓州」，川普遭槍擊後，右耳流血還高喊「Fight」，將激發選民情緒，對川普選情更有利，目前市場預期川普當選美國總統機率升至7成。

也由於川普團隊已非常明確，入閣人選大概也都知道，加上槍擊事件後，川普當選機率又大幅攀升，李鎮宇認為，台灣應注意3位關鍵人物，可望受到川普重視，包括川普政府的關稅教父萊海澤（Lighthizer）、彼得．納瓦羅（Peter Navarro）及特斯拉創辦人馬斯克，尤其川普關稅主張「無差別攻擊」，除對中國課徵60%關稅，對其他國家也課徵10%關稅。

李鎮宇認為，萊海澤並不是反對自由貿易，但只要有政府干預就會被扭曲，他就特別點名過中國、台灣、韓國，這些國家的企業依靠政府的補貼、國內市場限制、寬鬆的勞動法等政策，來取得競爭優勢，是相當不可取的，這也是他課徵關稅的理論根據。而台灣政府過去2、30年也透過大量補貼油電價格，創造出來的低通膨、低利率環境，因此，一旦川普當選，包括油電補貼、匯率政策一定會需要跨黨派的人研究對策，這已經不是藍綠的問題，呼籲大家好好研商對策。

至於Peter Navarro是前任白宮貿易與製造業政策辦公室主任，與川普的關係密切，他對於中國不願意開放市場，反對中國用補貼創造競爭力優勢一事上，可以說與萊海澤一拍即合。至於馬斯克與川普關係良好，李鎮宇說，若川普上台，馬斯克會希望中國降低補貼，減少干預，讓特斯拉重振雄風。因此，李鎮宇表示，台灣政府成立應變小組，思考順普若當選後的因應對策。

此外，李鎮宇也提到，由於川普主張提高關稅，市場擔憂一旦實施，將導致價格上漲，通膨上升，利率也會上去，原本預期9月降息可能出現變數，尤其今年以來市場回跌，大家都會進場承接，主要是覺得有「降息」這個安全網護著，一旦「降息」安全網拿掉是否還會這樣做就很難說，就要看市場怎麼調節。

也因為「川普當選」被市場視為灰犀牛，川普遭槍擊後，比特幣上漲了2.5%，李鎮宇表示，若川普當選美國總統已無法避免，投資人可進行資產部位調整，其中比特幣、黃金都是抗通膨產品，另外、油礦開採尤其是上游石油探勘產業，另外，若美國降息延後，美元也可能又會變強，所有避險貨幣包括美元、日圓都會變強。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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